Reguli stricte pentru cei care locuiesc la casă în Occident. Amenzile sunt usturătoare

Românii care trăiesc în țări precum Franța, Germania, Marea Britanie, Spania sau Italia trebuie să respecte anumite reguli esențiale, iar încălcarea acestora poate duce la amenzi foarte mari. În Franța, spre exemplu, locuitorii sunt obligați, prin legislație, să mențină terenul curat.

Românii care locuiesc la casă în Franța trebuie să știe că există mai multe reguli stabilite din motive de siguranță și protecție a mediului. Printre acestea se află obligația de a menține terenul curat și de a îndepărta subarboretul, măsură menită să reducă riscul de incendii.

De asemenea, focurile de tabără și arderea deșeurilor vegetale sunt interzise. Totodată, oamenii trebuie să fie atenți la nivelul de zgomot, astfel încât să nu își deranjeze vecinii.

În Germania, grădinăritul și amenajările în curte sunt reglementate prin norme clare. De exemplu, tunderea gardurilor vii și a arborilor este permisă doar între 1 martie și 30 septembrie, interval cunoscut drept „Pflanzen-Schonzeit”, stabilit pentru protejarea păsărilor care își fac cuiburile.

De asemenea, în Germania, distrugerea cuiburilor de albine sau viespi din grădină este interzisă. Nerespectarea acestei reguli poate atrage amenzi ridicate. Folosirea echipamentelor de grădinărit, precum motocoasele sau suflantele de frunze, este interzisă duminica și în zilele de sărbătoare legală.

Gazonul poate fi tuns de luni până sâmbătă, în intervalul orar 7:00–20:00. În schimb, atunci când nu sunt folosite unelte cu etichete de mediu UE corespunzătoare, tunderea este permisă doar de luni până vineri, între orele 9:00–13:00 și 15:00–17:00. Nerespectarea acestor reguli poate duce la amenzi considerabile, potrivit capital.ro.

Și în Regatul Unit există reguli pe care trebuie să le respecte persoanele care locuiesc la curte. În special, normele privind zgomotul sunt stricte.

Zgomotele excesive din grădină, precum muzica tare sau folosirea echipamentelor zgomotoase, trebuie să se încadreze în anumite limite, iar astfel de activități pot fi restricționate pe timpul nopții sau dimineața devreme. De asemenea, autoritățile locale pot interveni atunci când o grădină este considerată neîngrijită și favorizează apariția dăunătorilor.

În Spania, una dintre obligațiile principale pentru persoanele care locuiesc în ansambluri rezidențiale este apartenența la o „Comunitate de Proprietari” (Comunidad de Propietarios). Aceasta poate stabili statute interne legate de zgomot, animale, aspectul curților și alte elemente ale vieții cotidiene, iar nerespectarea regulilor poate atrage amenzi.

Construirea unei magazii sau a unor anexe în curte presupune obținerea unui anumit tip de permis de construcție. De asemenea, în multe localități din Spania sunt stabilite reguli clare privind zgomotul generat de lucrările de construcție sau renovare a locuințelor.

Ca regulă generală, majoritatea municipalităților interzic zgomotul generat de lucrările de construcție între orele 21:00 și 8:00 în zilele lucrătoare, respectiv între 21:00 și 9:30 în weekenduri și în zilele de sărbătoare legală.

În Italia, tăierea sau eliminarea arborilor importanți ori a speciilor protejate din grădină necesită obținerea unor permise formale de la autoritățile locale. Nerespectarea acestor proceduri poate atrage amenzi considerabile.

În plus, proprietarii de case cu grădină achită taxe locale pentru serviciile municipale. Printre impozitele obligatorii se numără IMU (Imposta Municipale Unica), un impozit anual pe proprietate aplicat în principal celor care dețin case și terenuri în Italia, precum și taxele pentru salubritate și alte servicii locale, datorate indiferent dacă proprietarul locuiește sau nu permanent în țară.