Noile reguli pentru românii care călătoresc în Marea Britanie. Cine este exceptat

Toți călătorii care nu au nevoie de viză și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit al Marii Britanii vor fi obligați, începând cu 25 februarie 2026, să obțină o autorizație electronică de călătorie, cunoscută sub denumirea de Electronic Travel Authorisation (ETA). Ambasada Marii Britanii la București a transmis că documentul este obligatoriu înainte de plecare și poate fi obținut rapid, fie online, fie prin aplicația oficială „UK ETA”.

Autorizația costă 16 lire sterline și permite efectuarea mai multor călătorii în Regatul Unit, pentru șederi de până la șase luni consecutive, pe o perioadă de doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului, în funcție de care dintre aceste termene survine primul.

Reprezentanții Ambasadei Marii Britanii la București recomandă tuturor celor care plănuiesc o călătorie în Regatul Unit să aplice din timp pentru ETA și să consulte exclusiv informațiile oficiale. Aceștia atrag atenția că există site-uri care imită pagina guvernamentală și percep taxe suplimentare.

„Recomandăm tuturor celor care planifică o călătorie în UK să aplice din timp, verificând informațiile oficiale de pe site-ul GOV.UK/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condițiile necesare înainte de plecare”, au transmis oficialii britanici. Singura platformă validă pentru obținerea autorizației este GOV.UK/eta.

Majoritatea cetățenilor care călătoresc în Regatul Unit fără viză, inclusiv cei din Europa, Statele Unite, Canada, Australia și alte zeci de state, vor avea nevoie de ETA. În practică, aproape toți românii care vor vizita sau tranzita Marea Britanie după 25 februarie 2026 vor trebui să dețină această autorizație.

ETA este obligatorie pentru fiecare persoană care călătorește, indiferent de vârstă, inclusiv pentru bebeluși și copii.

Există însă și categorii clar definite de persoane care nu trebuie să solicite autorizația electronică. ETA nu este necesară pentru cei care dețin pașaport britanic sau irlandez, pentru persoanele care au o viză britanică valabilă sau pentru cei care au drept de rezidență, muncă ori studii în Regatul Unit, inclusiv statut settled sau pre-settled.

De asemenea, nu este necesară obținerea ETA pentru pasagerii care tranzitează un aeroport britanic fără a trece prin controlul de frontieră, pentru cei care călătoresc cu un British Overseas Territories Citizen Passport sau cu un British National (Overseas) Passport. Sunt exceptați și cei care locuiesc în Irlanda și intră în Regatul Unit venind din Irlanda, Guernsey, Jersey sau Insula Man.

Alte excepții vizează copiii incluși pe formularele speciale pentru excursii școlare între Franța și Regatul Unit, precum și persoanele care sunt exceptate de la controlul de imigrare.

Persoanele care au și cetățenie britanică sau irlandeză nu pot aplica pentru ETA. În aceste cazuri, călătoria trebuie făcută folosind pașaportul britanic sau irlandez ori un pașaport care conține certificatul de eligibilitate.

O excepție importantă se aplică românilor care locuiesc în Irlanda. Chiar dacă provin dintr-o țară pentru care, în mod normal, este necesară ETA, aceștia nu trebuie să obțină autorizația dacă intră în Regatul Unit plecând din Irlanda, Guernsey, Jersey sau Isle of Man. Regula nu se aplică însă cetățenilor proveniți din state pentru care este obligatorie viza pentru Marea Britanie – în aceste situații, viza rămâne necesară înainte de călătorie.

Persoanele cu vârsta de peste 16 ani care locuiesc în Irlanda trebuie să poată prezenta unul dintre documentele emise de autoritățile irlandeze, precum permisul auto irlandez sau permisul provizoriu, cardul medical ori GP visit card, cardul european de asigurări de sănătate (EHIC), Irish Residence Permit, Permanent Residence Certificate, National Age Card sau legitimația diplomatică.

Documentele trebuie să fie originale și valabile. Minorii sub 16 ani nu au obligația de a prezenta dovada rezidenței.

Cu o autorizație ETA, titularul poate călători în Regatul Unit pentru o perioadă de până la șase luni în scop turistic, pentru vizite, afaceri sau studii de scurtă durată. De asemenea, este permisă o ședere de până la trei luni în baza concesiunii pentru Creative Worker Visa, participarea la activități profesionale scurte, în cadrul unui permitted paid engagement, precum și tranzitarea unui aeroport britanic, inclusiv cu trecere prin controlul de frontieră, dacă situația o impune.

Autorizația ETA nu permite șederi mai lungi de șase luni și nici desfășurarea de activități lucrative, fie ele plătite sau neplătite, cu excepțiile strict prevăzute pentru permitted paid engagement sau Creative Worker concession. De asemenea, ETA nu oferă acces la beneficii sociale și nu poate fi folosită pentru stabilirea în Regatul Unit prin vizite repetate.

Căsătoria sau înregistrarea unei uniuni civile nu sunt permise în baza unei ETA. În aceste situații, este necesară obținerea unei Marriage Visitor Visa înainte de intrarea în Marea Britanie.