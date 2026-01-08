Justitie

Moldovean ucis lângă Veneția. Autoritățile italiene au reținut un polițist local, suspectat de crimă

Moldovean ucis lângă Veneția. Autoritățile italiene au reținut un polițist local, suspectat de crimă
Republica Moldova. Autoritățile italiene au reținut presupusul autor al crimei în cazul tânărului moldovean Sergiu Țărnă, găsit împușcat în cap pe 31 decembrie, pe un câmp din apropierea Veneției. Potrivit carabinierilor, suspectul este un polițist local care ar fi părăsit Italia imediat după comiterea faptei, revenind abia după aproximativ o săptămână.

Informațiile au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă de Comandamentul carabinierilor din Veneția și citate de publicația italiană Il Gazzettino.

Reținut după întoarcerea din străinătate

Colonelul Marco Aquilio, comandantul provincial al carabinierilor din Veneția, a declarat că suspectul a revenit în Italia în noaptea dintre 5 și 6 ianuarie, aterizând pe Aeroportul Tessera. Acolo, acesta s-ar fi întâlnit cu tatăl său, care l-a preluat cu automobilul.

„Ucigașul lui Sergiu Țărnă a fugit în străinătate imediat după asasinarea tânărului barman, dar s-a întors în Italia în noaptea dintre 5 și 6 ianuarie. După aterizare, s-a întâlnit cu tatăl său, care l-a lăsat ulterior pe câmpurile din Malcontenta. Acolo l-am căutat cu camere termice și drone puse la dispoziție de pompieri”, a declarat colonelul Marco Aquilio.

Descoperit pe un câmp din Malcontenta

Sergiu Țărnă, în vârstă de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost găsit fără viață într-un teren agricol din localitatea Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Corpul neînsuflețit prezenta o rană prin împușcare la nivelul tâmplei stângi.

Încă de la primele cercetări, anchetatorii au luat în calcul ipoteza unei crime, având în vedere natura leziunii și locul în care a fost abandonat trupul.

Confirmarea autorităților din Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a confirmat decesul tânărului prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Padova. Potrivit informațiilor preliminare, Sergiu Țărnă locuia în apropierea zonei unde a fost descoperit corpul său.

Autoritățile moldovenești au precizat că mențin legătura cu instituțiile italiene pentru a oferi asistență consulară familiei victimei.

Detalii medico-legale: „o execuție”

Presa italiană a publicat detalii considerate extrem de grave în acest caz. Concluziile medicului legist arată că tânărul moldovean a fost ucis cu un singur foc de armă, tras cu precizie, într-un mod care indică o execuție.

Anchetatorii analizează în continuare probele balistice, imaginile de pe camerele de supraveghere și traseul parcurs de victimă înainte de crimă.

Autoritățile italiene urmează să stabilească mobilul crimei, circumstanțele exacte și dacă suspectul a acționat singur sau a beneficiat de ajutor. Cazul a provocat un puternic impact emoțional atât în comunitatea moldovenilor din Italia, cât și în Republica Moldova.

Proiecte speciale