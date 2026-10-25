Fostul președinte american Barack Obama a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump, în timpul unor evenimente electorale organizate în Cleveland și Detroit. Obama a acuzat administrația republicană de folosirea funcției publice în interes personal și a contestat modul în care Casa Albă prezintă rezultatele conflictului cu Iranul, arată WSJ.

Cu zece zile înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie, fostul lider de la Casa Albă le-a cerut americanilor să voteze pentru candidații democrați, susținând că rezultatul scrutinului ar putea limita puterea administrației Trump.

Barack Obama a participat sâmbătă la mitinguri organizate în Cleveland și Detroit, unde a făcut campanie pentru candidații Partidului Democrat. Alegerile din 3 noiembrie vor stabili componența Congresului american și vor influența capacitatea administrației prezidențiale de a-și pune în aplicare agenda politică.

În Michigan, fostul președinte și-a exprimat sprijinul pentru Abdul El-Sayed, candidatul democrat la Senat, care se confruntă cu republicanul Mike Rogers, fost membru al Camerei Reprezentanților.

Obama a descris scrutinul drept un „întrerupător de circuit”, care ar putea limita ceea ce el consideră excese ale actualei administrații.

„Trebuie să acționăm asupra acestui întrerupător, pentru a readuce responsabilitatea în acest guvern”, a declarat fostul președinte.

Democrații mizează pe implicarea lui Obama pentru a mobiliza electoratul, mai ales în statele unde competiția electorală este strânsă. Acesta a condus Statele Unite între 2009 și 2017 și continuă să fie una dintre figurile importante ale partidului.

La mitingul din Michigan, Obama a criticat modul în care Donald Trump și membrii Partidului Republican gestionează administrația federală. Fostul președinte a susținut că actualul lider de la Casa Albă acordă prioritate intereselor personale în detrimentul responsabilităților publice.

„Nu am mai văzut un președinte care să exceleze atât de mult în escrocherii pe banii contribuabililor”, a afirmat Obama, potrivit Reuters.

Acesta a descris administrația republicană drept „un guvern corupt, incompetent sau lipsit de acțiune”, acuzându-l pe Trump că își folosește poziția în scopuri personale.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta declarațiile fostului președinte.

Criticile lui Obama vin pe fondul unor îngrijorări exprimate de americani cu privire la legăturile dintre activitatea politică a președintelui și interesele sale comerciale.

O cercetare Reuters/Ipsos realizată în august a arătat că 63% dintre respondenți considerau că Donald Trump și familia sa au obținut în mod necorespunzător beneficii financiare din criptomonede după revenirea acestuia la Casa Albă, în anul precedent. De asemenea, 69% dintre participanții la sondaj considerau că deciziile politice ale președintelui sunt influențate de interesele sale comerciale private.

Fostul președinte american a criticat și modul în care administrația Trump prezintă rezultatele conflictului cu Iranul. Obama a susținut că războiul a contribuit la consolidarea influenței economice a Teheranului, în special prin amenințările privind transporturile maritime din Strâmtoarea Ormuz.

„Iranul are acum drept de veto asupra Strâmtorii Ormuz, pe unde trece petrolul pentru a ajunge în lume”, a declarat Obama.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic pentru transportul internațional de petrol. Orice perturbare majoră a traficului maritim din această zonă poate afecta aprovizionarea cu energie și poate provoca fluctuații pe piețele internaționale.

Prin aceste declarații, Obama a contestat prezentarea făcută de administrația republicană asupra situației militare și economice din regiune.

Barack Obama a criticat și prioritățile administrației Trump, făcând referire la secretarul Apărării, Pete Hegseth, și la atenția acordată aspectului fizic și nivelului de testosteron al militarilor americani.

Fostul lider democrat a ironizat și renovările de la Casa Albă, folosind o comparație sarcastică pentru a descrie stilul decorativ ales pentru reședința prezidențială.

„A făcut ca Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein ar fi deschis un restaurant Cheesecake Factory”, a spus Obama.

Declarațiile au fost făcute într-un moment important pentru politica americană, înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie. Rezultatul scrutinului va stabili echilibrul de putere din Congres și va influența capacitatea administrației Donald Trump de a-și promova prioritățile în a doua parte a mandatului.