Casa Albă pregătește intens un plan de acțiune pentru încheierea conflictului militar din Europa de Est, iar presiunile asupra Kievului și ale aliaților săi continentali sunt în creștere. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să obțină un acord de pace definitiv privitor la Ucraina până în luna decembrie. Liderul american plănuiește să exercite o presiune sporită atât asupra președintelui Volodimir Zelenski, cât și asupra liderilor din Uniunea Europeană pentru a accepta condițiile propuse, conform datelor furnizate de publicația The Atlantic.

Strategia liderului de la Washington prevede ca tratatul final de pace să fie semnat cu ocazia Summit-ului G20, eveniment pe care dorește să îl găzduiască la clubul său de golf din apropierea orașului Miami, în statul Florida.

Până la momentul decisiv din decembrie, calendarul diplomatic include o etapă intermediară extrem de importantă. O întâlnire trilaterală între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping ar putea avea loc în China, în cursul lunii noiembrie. Această rundă de convorbiri este văzută ca un pas esențial în conturarea termenilor înțelegerii globale.

Intențiile administrației americane provoacă însă o profundă îngrijorare în rândul autorităților din Ucraina. În mediul diplomatic și politic de la Kiev există teama că viitorul țării va fi stabilit fără o participare directă și echitabilă a părții ucrainene. În discuțiile purtate neoficial, liderii ucraineni au recurs la termeni duri precum capitulare și trădare atunci când au analizat scenariul promovat de președintele american.

Cu toate acestea, discursul public al conducerii de la Kiev lasă loc de negocieri. Președintele Volodimir Zelenski a sugerat că un acord de pace cu Federația Rusă ar putea deveni posibil dacă toate operațiunile militare vor fi înghețate pe linia actuală a frontului. Într-un interviu acordat recent postului de televiziune Fox News, Zelenski a descris această opțiune drept o cale realistă de a pune capăt războiului.

La ora actuală, Federația Rusă menține controlul asupra unei suprafețe de aproximativ 120.000 de kilometri pătrați, ceea ce reprezintă aproape 20% din întregul teritoriu al Ucrainei. Această zonă cuprinde atât regiunile anexate ilegal în anul 2014, cât și teritoriile ocupate ulterior, după invazia declanșată în februarie 2022.

Părțile aflate sub controlul forțelor Moscovei sunt concentrate în regiunile de est și sud. Este vorba despre Peninsula Crimeea, ocupată ilegal încă din 2014, precum și despre regiunile Luhansk și Donețk, aflate aproape integral sub administrație rusă. De asemenea, regiunile Zaporojie și Herson sunt ocupate parțial, deși centre urbane majore, precum orașul Herson, rămân sub controlul ferm al armatei ucrainene. Rușii mai dețin și câteva porțiuni restrânse în regiunea Harkov, aproape de granița de nord-est.

Analiștii militari subliniază că, în ciuda luptelor extrem de intense și a resurselor uriașe mobilizate de Moscova, avansul trupelor ruse pe teren rămâne extrem de lent și este însoțit de pierderi umane și materiale masive.