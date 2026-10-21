Președintele Nicușor Dan a acordat miercuri un interviu pentru postul american de televiziune conservator Newsmax, apropiat de Donald Trump. Șeful statului a declarat că sancțiunile economice impuse Moscovei trebuie să continue, argumentând că Rusia nu dorește în prezent să negocieze o oprire a conflictului din Ucraina.

Invitat la emisiunea „Wake Up America”, Nicușor Dan a salutat demersurile diplomatice inițiate de Donald Trump pentru încheierea războiului. Cu toate acestea, președintele român s-a arătat sceptic cu privire la intențiile reale ale lui Vladimir Putin.

„Este foarte bine că Statele Unite se implică în încercarea de a instaura pacea în războiul din Ucraina, deoarece acesta afectează economia regiunii şi economia globală”, a spus şeful statului. „Dar nu cred că Rusia este pregătită să se aşeze la masa dialogului”, a adăugat el.

Comentariile președintelui vin într-un moment diplomatic tensionat. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit miercuri la Sankt Petersburg cu Vladimir Putin, după ce marți purtase discuții la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În cadrul emisiunii, Nicușor Dan a fost întrebat dacă apreciază că părțile implicate își doresc cu adevărat negocieri de pace.

Șeful statului a punctat că problemele economice ale Moscovei arată că este necesară menținerea presiunii internaționale în paralel cu eforturile diplomatice ale Washingtonului.

„Ştim că Rusia se confruntă cu dificultăţi economice”, a spus el. „Cred că trebuie să continuăm să le impunem sancţiuni economice”, a insistat Nicuşor Dan.

În cadrul aceluiași interviu, Nicușor Dan a susținut poziția lui Donald Trump referitoare la necesitatea ca statele europene din NATO să își asume un rol mai activ în propria apărare, reducând dependența de sprijinul american.

„Preşedintele Trump are dreptate. Statele Unite au ajutat foarte mult Ucraina şi continuă să o facă”, a spus el, recunoscând că ţările europene nu au contribuit suficient la apărarea colectivă.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că statele membre din Europa înțeleg această cerință.

„Din nou, preşedintele Trump are dreptate”, a spus preşedintele Dan, adăugând că membrii europeni ai NATO, inclusiv România, recunosc necesitatea creşterii cheltuielilor pentru apărare.

În prezent, România alocă aproximativ 2,5% din produsul intern brut pentru sectorul apărării și are în plan creșterea acestei ponderi în perioada următoare.

Nicușor Dan a vorbit și despre riscurile de securitate tot mai mari la frontiera României cu Ucraina și în zona Mării Negre, amintind despre frecvența crescută a pătrunderilor neautorizate ale dronelor rusești. Conform datelor prezentate în emisiune, România a consemnat 35 de astfel de incursiuni în acest an, față de nouă înregistrate în 2025.

Șeful statului a recunoscut că la început au existat neajunsuri, însă capacitatea de reacție s-a îmbunătățit substanțial cu ajutorul partenerilor din alianță.

„La început nu eram pregătiţi, dar acum suntem bine pregătiţi”, a susţinut el, precizând că România a interceptat drone în apropierea frontierei sale de-a lungul Dunării şi şi-a îmbunătăţit capacitatea de reacţie la incidentele din Marea Neagră.

Aparitia președintelui la Newsmax vine la scurt timp după ce marți a semnat un articol de opinie în publicația conservatoare The Daily Signal, susținând oportunitatea unei prezențe militare americane consolidate pe teritoriul României.