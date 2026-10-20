China a trimis forțe navale pentru a urmări și monitoriza nava de război americană USS Charleston, după ce aceasta a navigat în apropierea atolului Sabina, din Marea Chinei de Sud, într-o zonă revendicată de Beijing, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc marți, 20 octombrie 2026, pe fondul disputelor teritoriale din regiune și al intensificării activităților maritime ale Chinei în apropierea Taiwanului.

Armata chineză a acuzat Statele Unite că au pătruns fără autorizare în apele din apropierea atolului.

Washingtonul nu a oferit imediat un răspuns oficial, în timp ce un reprezentant al armatei filipineze a susținut că nava americană nu a încălcat teritoriul Chinei. În paralel, Garda de Coastă din Taiwan a raportat o confruntare cu o navă chineză în apropierea insulelor Pratas.

Comandamentul Teatrului de Sud al armatei chineze a anunțat că USS Charleston a intrat, în primele ore ale zilei de marți, în apele din apropierea atolului Sabina, situat în arhipelagul Spratly, fără aprobarea guvernului chinez.

Într-un comunicat, armata chineză a afirmat că acțiunea americană încalcă drepturile și interesele suverane ale Chinei, pune în pericol securitatea maritimă și afectează pacea și stabilitatea regională.

„Partea americană ar trebui să înceteze imediat astfel de activități”, au transmis reprezentanții militari chinezi, potrivit Reuters.

Beijingul a precizat că a trimis forțe navale pentru a urmări și supraveghea nava americană. Nu au fost prezentate, în informațiile publicate de agenție, detalii despre o eventuală confruntare directă între cele două forțe militare.

Marina americană desfășoară periodic operațiuni pentru susținerea libertății de navigație în zone maritime disputate. Aceste misiuni urmăresc contestarea restricțiilor maritime pe care Washingtonul le consideră incompatibile cu dreptul internațional.

Marina SUA nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentul. Agenția a precizat că ultima operațiune americană cunoscută de acest tip în Marea Chinei de Sud avusese loc cu mai bine de un an înainte.

Un purtător de cuvânt al armatei filipineze a declarat că nava americană nu a pătruns pe teritoriul Chinei. Acesta a susținut că nicio țară nu poate impune obținerea unei aprobări prealabile pentru tranzitul legal prin apele internaționale.

Disputa reflectă diferențele dintre poziția Beijingului, care revendică o mare parte a Mării Chinei de Sud, și cea a Statelor Unite, care susțin libertatea de navigație în conformitate cu dreptul internațional.

Atolul Sabina face parte din arhipelagul Spratly, revendicat integral sau parțial de mai multe state și teritorii, între care China, Filipine, Vietnam, Malaezia, Brunei și Taiwan.

Tensiunile sunt deosebit de puternice între China și Filipine, două țări care contestă suveranitatea asupra mai multor zone maritime. Manila beneficiază și de un tratat de apărare reciprocă cu Statele Unite, ceea ce conferă incidentelor din regiune o importanță strategică suplimentară.

În septembrie 2026, potrivit Gărzii de Coastă filipineze, o navă a Chinei a lovit și avariat o ambarcațiune filipineză aflată într-o misiune de realimentare în apropierea aceluiași atol. Beijingul a atribuit responsabilitatea pentru coliziune părții filipineze.

Astfel de incidente sporesc riscul unor noi confruntări între navele care operează în zonele disputate, chiar dacă nu se ajunge la utilizarea armamentului.

Într-un incident separat, Garda de Coastă din Taiwan a anunțat că o navă chineză a intrat marți în apele restricționate din apropierea insulelor Pratas, aflate sub control taiwanez, în partea de nord a Mării Chinei de Sud.

Autoritățile taiwaneze au trimis nava Taichung pentru a avertiza nava chineză și a-i solicita să se îndepărteze. Cele două echipaje au transmis mesaje radio în care și-au exprimat pozițiile opuse privind statutul politic al Taiwanului.

Potrivit Gărzii de Coastă taiwaneze, echipajul chinez a transmis că „așa-numita Republică Chineză nu există”, făcând referire la denumirea oficială a Taiwanului. Nava taiwaneză a răspuns că „Republica Chineză, Taiwan, este o țară suverană și independentă”.

Autoritățile din Taiwan au precizat că situația era în continuare tensionată la momentul comunicării informațiilor. Biroul pentru Afaceri Taiwan al Chinei nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentul.

Insulele Pratas se află între sudul Taiwanului și Hong Kong. Deși sunt slab apărate, securitatea lor revine Gărzii de Coastă din Taiwan, ceea ce face ca prezența navelor chineze în zonă să fie urmărită îndeaproape de autoritățile de la Taipei.

Incidentele au loc într-un context în care China și-a intensificat patrulele Gărzii de Coastă în apropierea Taiwanului, inclusiv în largul coastei de est a insulei. Aceste activități provoacă îngrijorare în mai multe capitale occidentale, în special din cauza riscului ca operațiunile maritime să conducă la noi incidente.

China consideră Taiwanul, guvernat democratic, parte a propriului teritoriu. Autoritățile de la Taipei resping însă pretențiile Beijingului și își mențin administrația proprie.

Joseph Wu, secretarul general al Consiliului Național de Securitate din Taiwan, a declarat marți, la un forum organizat la Taipei, că Beijingul nu are o revendicare juridică legitimă asupra apelor din largul coastei de est a insulei.

La același eveniment, președintele unei comisii de evaluare numite de Congresul SUA a descris patrulele chineze din estul Taiwanului drept „foarte destabilizatoare”.

Urmărirea navei USS Charleston și confruntarea din apropierea insulelor Pratas evidențiază două puncte sensibile ale securității regionale: disputa privind controlul Mării Chinei de Sud și presiunea militară și maritimă exercitată de China în jurul Taiwanului.

Deocamdată, informațiile Reuters nu indică existența unor confruntări armate directe în aceste incidente. Evoluția situației depinde de reacțiile Beijingului, Washingtonului, Manilei și Taipeiului, precum și de eventualele noi desfășurări de nave în zonele disputate.