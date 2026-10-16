Președintele Nicușor Dan participă vineri, 16 octombrie, la ultima zi a reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni discută despre securitatea regională și războiul din Ucraina. România solicită echipamente suplimentare pentru protejarea Mării Negre și sprijin european pentru un centru de securitate civilă, după incidentele recente în care mai multe nave comerciale au fost atacate cu drone.

Reuniunea Consiliului European, începută joi, 15 octombrie, se încheie vineri, cu discuții dedicate Ucrainei și securității europene. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România dorește includerea incidentelor recente din Marea Neagră în concluziile summitului și consolidarea măsurilor de protecție în regiune.

Solicitările vin după atacurile asupra unor nave comerciale din apropierea coastelor românești, care au determinat autoritățile de la București și Sofia să discute cu NATO despre creșterea capacităților de apărare și supraveghere.

Joi, 15 octombrie, înaintea începerii reuniunii Consiliului European, Nicușor Dan a declarat că România și Bulgaria ar putea propune modificarea documentului final al summitului pentru a include o referire explicită la incidentele din ultimele zile.

„În Consiliul European va fi mâine - deci aşa este, discuția pe Ucraina, iar discuția pe securitate va fi mâine, în cursul dimineții. Și aici, și la propunerea României, este menționată în proiectul de concluzii regiunea Mării Negre. Față de incidentele astea e posibil să apară o ușoară îmbunătățire a concluziilor, la propunerea noastră și a Bulgariei”, a declarat președintele.

Șeful statului a explicat că România urmărește obținerea unor echipamente suplimentare pentru securizarea regiunii, dar și operaționalizarea unui centru de securitate civilă, proiect coordonat împreună cu Bulgaria.

„În linii mari, e vorba de necesitatea de echipamente suplimentare în zona Mării Negre și de funcționalizarea acestui centru de securitate civilă, care este un proiect al Uniunii Europene pe care România și Bulgaria îl conduc”, a afirmat Nicușor Dan.

Tot joi, președintele României și premierul Bulgariei, Rumen Radev, au avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe tema incidentelor de securitate din Marea Neagră. După întâlnire, Nicușor Dan a anunțat că situația din regiune va fi analizată într-o sesiune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic.

„Cumva, suntem în aceeași situație în care eram acum un an cu frontiera noastră pe Dunăre cu Ucraina, cu dronele aeriene. Este nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a comparat incidentele maritime recente cu situația înregistrată anterior la frontiera României cu Ucraina, când autoritățile române au solicitat sprijinul aliaților pentru protejarea teritoriului. Șeful statului a susținut că Rusia încearcă să destabilizeze statele europene, în special pe cele de pe flancul estic, și să reducă sprijinul acordat Ucrainei.

În declarația publicată de Administrația Prezidențială, acesta a afirmat că România va continua să sprijine Ucraina, considerând că această poziție ține atât de respectarea dreptului internațional, cât și de securitatea națională.

Discuțiile au loc după mai multe atacuri cu drone asupra unor nave comerciale care navigau în Marea Neagră, inclusiv în apropierea apelor teritoriale românești.

Joi, o navă sub pavilion San Marino, Wine Trader, a fost lovită de o dronă în apropiere de Sulina, iar la bord a izbucnit un incendiu. Cinci membri ai echipajului au fost salvați, în timp ce alți șapte erau dați dispăruți, potrivit informațiilor disponibile în cursul zilei de 15 octombrie.

O altă navă comercială, Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost atacată în apele românești. Toți membrii echipajului acesteia au fost în siguranță. Întrebat dacă România va invoca Articolul 4 al Tratatului NATO, Nicușor Dan a declarat joi că autoritățile trebuie mai întâi să stabilească toate circumstanțele incidentelor.

„Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar evident că o să există o reacție; o să existe o reacție a statului român”, a spus președintele.

Reuniunea de la Bruxelles se încheie vineri, 16 octombrie. Potrivit agendei oficiale a Consiliului European, liderii statelor membre analizează continuarea sprijinului pentru Ucraina, situația securității europene și comportamentul Rusiei, inclusiv atacurile hibride îndreptate împotriva statelor europene.

Discuțiile privind Ucraina vizează și protejarea infrastructurii critice înainte de venirea iernii, precum și progresele țării în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Pe agenda summitului se află și alte teme importante, printre care prețurile energiei, competitivitatea economiei europene, migrația, situația din Orientul Mijlociu și viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. În ceea ce privește securitatea Mării Negre, rămâne de stabilit dacă propunerile României și Bulgariei vor fi incluse în forma finală a concluziilor reuniunii.

Un alt obiectiv al României la summit îl reprezintă negocierile pentru viitorul buget european. Joi, Nicușor Dan a anunțat că România și Italia coordonează un grup de 17 state membre care susțin menținerea finanțărilor pentru agricultură și coeziune.

Președintele a explicat că România dorește evitarea reducerilor bugetare în aceste domenii și păstrarea unui nivel al finanțărilor care să permită continuarea proiectelor de dezvoltare.

„În esență, ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, adică, să nu fie făcute tăieri, în special pe zona de politică agricolă și de coeziune, care ne interesează. Sunt exact banii europeni care au dezvoltat România în toți acești ani”, a declarat Nicușor Dan.

În cadrul negocierilor, România urmărește și crearea unor oportunități pentru companiile românești prin instrumentele europene destinate creșterii competitivității