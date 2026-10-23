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SUA ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend. Declarația emisarului american Tom Barrack

SUA ar putea ataca Iranul chiar în acest weekend. Declarația emisarului american Tom BarrackSursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Statele Unite ar putea lansa un atac asupra Iranului chiar în acest weekend, a declarat vineri emisarul american Tom Barrack, în contextul amenințărilor tot mai frecvente venite din partea Washingtonului și a Israelului în ultimele zile, relatează AFP.

Tom Barrack nu exclude un atac american în acest weekend

Întrebat dacă un atac american asupra Iranului ar putea avea loc în acest weekend, Tom Barrack a răspuns afirmativ, într-un interviu acordat influencerului Mario Nawfal.

„Ar putea avea loc un atac în acest weekend? Absolut”, a declarat Barrack, ambasador al SUA în Turcia și emisar special pentru Siria.

Oficialul american a susținut că președintele Donald Trump rămâne deschis unei înțelegeri cu Teheranul și a afirmat că discuțiile se desfășoară de mai multe luni.

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„Președintele Donald Trump este deschis unui acord, disponibil și accesibil, iar noi suntem la masa negocierilor de luni și luni de zile”, a adăugat Barrack.

Negocierile dintre Washington și Teheran sunt în impas

Declarațiile emisarului american vin într-un moment în care negocierile dintre Statele Unite și Iran nu au înregistrat progrese, la aproape opt luni de la izbucnirea conflictului, declanșat de atacurile americane și israeliene asupra Iranului.

Donald Trump a declarat în repetate rânduri, în ultimele zile, că va lua în curând o decizie privind Iranul. Președintele american a afirmat că ar putea opta pentru o abordare „mai blândă” sau „mai dură”.

Anterior, Trump sugerase că o decizie nu va fi luată înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie.

Netanyahu susține înlăturarea regimului iranian

Netanyahu

Netanyahu / sursa foto:captură video

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că înlăturarea regimului de la Teheran reprezintă singura opțiune pentru eliminarea amenințării iraniene.

„Răsturnarea” regimului iranian este, potrivit lui Netanyahu, singura cale de a elimina această amenințare.

Declarația a venit după ce Donald Trump și-a exprimat public sprijinul pentru premierul israelian înaintea alegerilor desfășurate marți în Israel.

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