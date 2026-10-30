Runda a 14-a din Superliga debutează în această seară, de la ora 20:30, pe stadionul Giulești, unde Rapid primește replica celor de la Csikszereda. Meciul va fi televizat în direct pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Formația gazdă, condusă de pe bancă de Daniel Pancu, se află pe poziția a treia a clasamentului, acumulând 27 de puncte până în prezent.

Un succes în această confruntare le-ar permite giuleștenilor să egaleze, cel puțin pentru moment, liderul Dinamo, care a adunat 30 de puncte. De cealaltă parte, trupa din Miercurea Ciuc ocupă ultima treaptă a ierarhiei, fiind lanterna roșie a campionatului cu doar 5 puncte obținute în primele 13 etape disputate.

Gruparea vișinie vine după un eșec usturător în derby-ul cu FCSB, scor 1-4, rezultat care a făcut-o să piardă locul secund în favoarea Universității Craiova și a mărit distanța față de primul loc ocupat de Dinamo. La acest moral zdruncinat se adaugă și remiza albă, 0-0, înregistrată în deplasarea din Cupa României Betano contra celor de la Corvinul Hunedoara, partidă găzduită la Petroșani în care antrenorul Daniel Pancu a preferat să odihnească o parte dintre jucătorii de bază.

Pentru confruntarea din Giulești, stafful tehnic al gazdelor a creionat deja formula de start, în timp ce oaspeții vin cu lotul disponibil pentru a încerca să producă o surpriză majore.

Rapid va alinia cel mai probabil un sistem 4-2-3-1, avându-l între buturi pe B. Ungureanu, urmat în defensivă de Onea, Pașcanu, L. Kramer și Ouedraogo. La mijlocul terenului vor acționa Grameni și C. B. Doumbia, în timp ce compartimentul ofensiv va fi susținut de Dobre, Moruțan și Petrila, avându-l vârf împins pe Stojilkovic. Pe banca de rezerve a giuleștenilor se vor afla Aioani, Annan, Ciobotariu, Alin Kumer, Cr. Manea, Sinyan, Bubanja, A. Șucu, Senciuc, Jambor, M. Kamara, Kodor și R. Pop. Din tabăra gazdelor vor lipsi însă din motive medicale D. Iliev, Graovac, C. Vulturar, Talisson și Baroan.

Csikszereda va aborda de asemenea partida tot într-un sistem 4-2-3-1, cu E. Pap în poartă. Linia defensivă va fi formată din M. Odor, Hegedus, Palmeș și Paszka, în timp ce zona centrală a terenului va fi acoperită de Horvath și Csuros. În linia din fața mijlocului se vor regăsi Lima, Nyitra și Stahl, iar atacul va fi coordonat de Eppel. Rezervele oaspeților sunt Karacsony, A. Szabo, Trif, Jebari, Z. Magyar, M. Tajti, Veres, Vukovic, Czekus, Kukovec, Noveli, S. Szalay și Elod Toth-Pal, singurul absent din lotul oaspeților fiind Bakos.

Meciul de pe stadionul Rapid Giulești va fi condus de la centru de Baban Vlad Mircea din Iași. Ac Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenții Vornicu Adrian din Iași și Vodă Alexandru-Mihai din Alba. Rolul de arbitru de rezervă i-a revenit lui Buzărnescu Dan din Dolj, în timp ce observatorul de arbitri delegat pentru această partidă este Marinescu Vasile-Florin din București. Sistemul VAR va fi administrat de Sorin Costreie din Ilfov, avându-o ca adjunct AVAR pe Trandafir Cristina din București.