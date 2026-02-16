Ministrul Agriculturii: Alimentele din zona Mercosur se bazează pe hormoni pe care nu îi putem testa

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că produsele agroalimentare provenite din statele Mercosur ar conține hormoni, antibiotice și alte substanțe interzise în Uniunea Europeană, precum și organisme modificate genetic: „Zootehnia din zona Mercosur se bazează pe hormoni de creștere pe care noi, prin laboratoarele și markerii pe care îi avem, nu îi putem testa”, a spus acesta la Antena 3.

Oficialul afirmă că actualul acord comercial nu include interdicții clare privind aceste aspecte și anunță că autoritățile române vor solicita fonduri pentru a verifica marfa care ajunge pe piața internă.

Florin Barbu a declarat că nu respinge acordul comercial în sine, dar consideră că este nevoie de garanții concrete și de evaluări serioase privind impactul asupra pieței locale, pentru a evita situații de concurență neloială.

Ministrul a precizat că ANSVSA a cerut alocarea anuală a unei sume estimate între 30 și 40 de milioane pentru achiziția de echipamente necesare testării produselor provenite din Mercosur și comercializate în România.

La nivelul Uniunii Europene au fost incluse prevederi care permit declanșarea unor investigații în cazul în care importurile din Mercosur afectează agricultura statelor membre. În acest context, europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat că a susținut în Parlamentul European introducerea unor mecanisme suplimentare de protecție.

„Am reușit să obținem, în această etapă, clauze de salvgardare mai ferme, care permit intervenția mai rapidă a UE atunci când importurile din Mercosur afectează agricultura europeană”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

„Pragul de alertă scade de la 10% la 5%; investigațiile pot începe în 21 de zile; produsele expuse concurenței neloiale sunt protejate prin proceduri accelerate.”, a adăugat el.

Decizia europarlamentarului a venit în contextul discuțiilor privind aplicarea provizorie a acordului comercial cu Mercosur, acesta subliniind că votul exprimat a avut un caracter preventiv.

„Este o victorie de etapă, obținută și datorită demersului de a trimite acordul Mercosur la Curtea de Justiție a UE, cu sprijinul voturilor PSD. Parlamentul European a putut, în acest context, să negocieze mai bine cu statele membre. Nu a fost un vot pentru Mercosur, ci un vot preventiv”, a explicat el.

Victor Negrescu a arătat că, deși noile prevederi reprezintă un pas înainte, mai sunt chestiuni care trebuie clarificate în perioada următoare, în special în ceea ce privește normele de aplicare.

„Noile garanții sunt mai bune decât cele vechi, dar mai avem elemente de clarificat. Normele de aplicare ce urmează a fi publicate până pe 1 martie trebuie negociate corespunzător. Fermierii europeni respectă reguli stricte și nu pot concura corect cu produse obținute în condiții mult mai permisive”, a spus Negrescu.

În același mesaj, europarlamentarul și-a reafirmat poziția privind necesitatea protejării agricultorilor din România și din restul Uniunii Europene.