Bolojan, despre moţiunea simplă privind acordul Mercosur: Semnatarii sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu detaliile acordului

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul Senatului, la moţiunea simplă privind acordul Mercosur, că semnatarii fac acelaşi lucru de ani de zile, respectiv induc temeri în rândul celor care nu cunosc detaliile acestui subiect. „Ei ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă. Şi mi-e greu să spun care variantă ar fi mai scuzabilă pentru oameni care au acces la informaţie adevărată”, a mai spus premierul.

Premierul a afirmat că moţiunea privind acordul dintre Uniunea Europeană şi ţările Mercosur „este în linie cu întreaga politică a semnatarilor: ei ştiu exact cum nu este bine, dar niciodată nu oferă o soluţie reală”.

„Întreaga construcţie a textului moţiunii pare să spună că semnatarii au aflat despre acest acord cu ţările Mercosur abia atunci când Uniunea Europeană a anunţat încheierea negocierilor. Realitatea este că acest acord – unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, este în proces de negociere încă dinainte ca România să devină membră a Uniunii Europene”, a mai adăugat acesta.

Premierul a făcut referire la formulările din textul moţiunii, potrivit cărora România ar fi condamnată să se agaţe de o „locomotivă europeană”, fiind descrisă drept „un biet vagon de marfă”.

„Adevărul factual este acela că o vreme şi noi am fost în cabina acestei locomotive. În 2019, când noi am deţinut preşedinţia rotativă a Consiliului European, anunţam la finalul mandatului că am încheiat negocierile cu ţările Mercosur. România a contribuit la pregătirea celor trei runde de negocieri care au avut loc pe parcursul jumătății de an în care am deţinut preşedinţia. Vorbim de ceva întâmplat în urmă cu 7 ani. Nimeni nu a fost îngrijorat, nimeni nu s-a întrebat public atunci dacă e bine sau e rău, dacă acest tratat ne ajută sau ne încurcă”, a mai explicat Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, la finalul anului trecut, pe 19 decembrie, când președintele Nicușor Dan a anunţat că România susţine acest acord, a fost linişte și nu au existat reacții publice.

„Să ne fie clar tuturor: acesta este un tratat economic, care vine – ca orice în viaţă – cu riscuri şi cu oportunităţi. Obiectivul nostru este să ne gestionăm riscurile şi să ne maximizăm oportunităţile”, a mai spus acesta, menționând că acest tratat a mai căpătat câteva pârghii de control „pe ultima sută de metri, tocmai pentru a proteja piaţa europeană în momentul în care se va deschide pentru ţările Mercosur, pe o durată care se va întinde pe 10 sau 15 ani”.

Premierul a afirmat că produsele vor fi supuse unor controale riguroase şi frecvente, pentru a se asigura că alimentele importate din ţările Mercosur respectă aceleași standarde ridicate ca în Uniunea Europeană. El a precizat că verificările vor avea loc atât la producători din America de Sud, cât şi pe piața internă, existând şi posibilitatea intervenției directe dacă ponderea importurilor se modifică.

„Semnatarii fac prin această moțiune ceea ce fac de ani de zile: sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu nici detaliile acordului cu ţările Mercosur, nici cum funcţionează economia mondială. Ei ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă. Şi mi-e greu să spun care variantă ar fi mai scuzabilă pentru oameni care au acces la informaţie adevărată”, a mai afirmat acesta.