Stațiile Lukoil își va relua activitatea în Republica Moldova. Motorina premium va costa ca cea standard

Republica Moldova. Stațiile Lukoil din Republica Moldova vor putea relua activitatea pe perioada stării de urgență, după ce autoritățile au decis să permită utilizarea stocurilor existente pentru a asigura carburanți pentru cetățeni. Anunțul a fost făcut de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, în cadrul ședinței de Guvern de astăzi.

„Se cunoaște că, la moment, o parte dintre stațiile care sunt în toată țara… cu cea mai mare pondere de stații existente ale Lukoil, sunt închise. Noi ne dorim ca cetățeanul să aibă acces la pompă acolo unde este cel mai comod”, a declarat acesta.

Potrivit oficialului, măsura vizează exclusiv utilizarea resurselor deja existente ale companiei Lukoil pentru achiziția și comercializarea produselor petroliere pe piața locală, în special pentru suplinirea stocurilor de motorină. Diaconu a subliniat că decizia nu reflectă o agravare a situației, ci reprezintă o intervenție controlată pentru stabilizarea pieței.

Dacă o stație nu are motorină standard, va putea vinde alte tipuri de motorină la același preț ca cea standard, pentru a nu lăsa cetățenii fără carburant. Aceasta este una dintre măsurile adoptate de Guvern pentru a actualiza acțiunile în cadrul stării de urgență în sectorul energetic, după atacurile Rusiei asupra Ucrainei din 23 martie.

Hotărârea de Guvern de astăzi nu schimbă direcția măsurilor adoptate anterior, ci le continuă și le ajustează pentru a răspunde rapid provocărilor și pentru a menține funcționalitatea pieței energetice.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va calcula prețurile la carburanți pe baza mediei cotațiilor internaționale din ultimele 7 zile, nu 14 cum era anterior. Aceasta va permite ca prețurile să fie mai stabile și să scadă mai repede dacă piața internațională devine mai accesibilă pentru cetățeni.

ANRE va solicita importatorilor să prezinte planuri reale de achiziții pentru 5 zile și să nu importe mai puțin pentru luna aprilie decât au importat în martie. Măsura urmărește suplinirea stocurilor de carburant și evitarea situațiilor în care cetățenii ar rămâne fără motorină.

Pe parcursul zilei de 25 martie, au fost importate 1.983 tone de motorină și 275 tone de benzină, atât prin Portul Internațional Liber Giurgiulești, cât și cu cisterne auto. Stocurile de carburanți au asigurat 16 zile pentru benzină, 14 zile pentru gaz petrolier lichefiat și 7 zile pentru motorină.

Prețul carburanților continuă să crească în a patra săptămână a războiului din Orientul Mijlociu. ANRE anunță că, pentru ziua de vineri, 27 martie 2026, benzina se va scumpi cu 13 bani, iar motorina cu 26 de bani. Astfel, un litru de benzină va costa 29 de lei și 42 de bani, iar un litru de motorină 31 de lei.

Efectele economice ale războiului din Iran se resimt în Moldova începând cu 2 martie. Iranul a blocat circulația navelor petroliere prin strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la carburanți și la avertismente privind posibila scumpire a gazului.

Pe 4 martie, Guvernul a instituit stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile, iar pe 24 martie, Parlamentul a votat instituirea stării de urgență pentru 60 de zile, cu votul a 72 de deputați. Inițiativa Guvernului Munteanu a fost susținută de PAS, Partidul Nostru, Democrația Acasă și Blocul Alternativa, în timp ce comuniștii și socialiștii au votat împotrivă.

Hotărârile și măsurile adoptate urmăresc stabilizarea pieței, protecția cetățenilor și prevenirea eventualelor blocaje, asigurând în același timp predictibilitate și încredere atât pentru furnizori, cât și pentru consumatori.