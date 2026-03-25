Transportatorii anunță blocaj major. Până la 80% dintre cursele raionale și interraionale vor fi suspendate de joi

Republica Moldova. Transportatorii vor sista de mâine mai multe curse regulate raionale și interraionale, iar numărul acestora ar putea ajunge la 80% din totalul curselor, potrivit unui anunț făcut de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), care invocă explozia prețurilor la motorină și costurile de operare devenite nesustenabile.

Aproximativ 80% dintre cursele regulate ar putea fi suspendate începând de joi, 26 martie, după ce operatorii de transport din întreaga țară au raportat imposibilitatea de a continua activitatea în condițiile actuale.

„În urma informațiilor colectate de la operatorii de transport din toată țara, anunțăm că, începând de mâine, vor fi sistate un număr enorm de curse regulate raionale și interraionale, iar numărul acestora ar putea ajunge la 80% din numărul total de curse”, informează APOTA.

Transportatorii condiționează reluarea activității de adoptarea unor măsuri urgente din partea autorităților pentru compensarea pierderilor.

Președintele APOTA, Oleg Alexa, avertizează că există riscul ca o parte dintre curse să nu mai fie reluate nici după depășirea crizei.

„Dublarea [tarifelor], dacă vrem să avem salarii pentru șoferi, dacă vrem să reînnoim parcul sau, poate, parțial să-l reînnoim, dacă dorim să putem suporta restul costurilor. Autoritățile trebuie să-și dea seama că rutele care nu vor suporta asemenea cheltuieli pur și simplu se vor opri”, a declarat acesta.

Operatorii acuză Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) că a propus o „formulă temporară” de ajustare a tarifelor fără consultarea transportatorilor, în locul aprobării coeficienților de bază stabiliți prin Hotărârea Guvernului din 15 octombrie 2025.

„Această inițiativă a MIDR, care nu a fost consultată cu transportatorii, demonstrează că nu putem avea speranță că MIDR și Agenția Națională Transport Auto sunt preocupați cu adevărat de găsirea soluțiilor”, a declarat Oleg Alexa.

Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că autoritățile ar putea interveni rapid pentru a debloca situația.

„Am finalizat astăzi recepționarea avizelor tuturor instituțiilor statului și urmează, cel mai probabil, să facem în scurt timp un centralizator și să propun, probabil, și o ședință extraordinară a Guvernului pentru a modifica hotărârea în baza căreia se instituie un instrument viabil pentru ANTA, să intervină atunci când au loc astfel de majorări de prețuri la motorină”, a declarat oficialul după ședința Guvernului din 25 martie.

Agenția Națională Transport Auto ar putea aproba tarife provizorii pentru transportul de pasageri în cazul unor fluctuații majore ale prețului motorinei în ultimele 30 de zile.

Transportatorii susțin însă că, în condițiile actuale, prețurile biletelor ar trebui cel puțin dublate pentru a acoperi costurile de operare.

Criza din transport este amplificată de creșterea accelerată a prețurilor la carburanți, pe fondul evoluțiilor din Orientul Mijlociu.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, pentru ziua de 26 martie 2026, benzina se va scumpi cu 25 de bani, iar motorina cu 56 de bani. Astfel, un litru de benzină va costa 29,29 lei, iar motorina va ajunge la 30,74 lei.

Potrivit Ministerului Energiei, pe 24 martie au fost importate 2.250 de tone de motorină și 1.414 tone de benzină, atât prin Portul Internațional Liber Giurgiulești, cât și pe cale rutieră și feroviară.

Stocurile disponibile sunt însă limitate: aproximativ 16 zile pentru benzină, 13 zile pentru gaz petrolier lichefiat și doar 7 zile pentru motorină, ceea ce sporește presiunea asupra transportatorilor și asupra întregii economii.