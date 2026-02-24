Chris Hemsworth a plecat de la Hollywood. N-a mai putut suporta paparazzi

Chris Hemsworth, actorul australian cunoscut pentru rolul său din „Thor”, consideră că mutarea sa de la Hollywood în Australia fost „cea mai bună decizie” pe care a luat-o în cariera sa, potrivit NY Post.

Actorul în vârstă de 42 de ani a explicat că viața în Los Angeles nu îi aducea satisfacție, iar prezența constantă a paparazzilor și presiunea orașului au consolidat decizia de a se întoarce acasă, alături de familia sa, pe o fermă întinsă din Australia, unde a crescut.

„Era în perioada în care se nășteau băieții mei, iar noi eram stabiliți în Los Angeles, dar nu ne simțeam bine. Nimic nu se filma acolo, eram mereu plecați în alte locuri”, a povestit Hemsworth. „Și apoi te întorceai acasă și erau paparazzi, toată agitația specifică orașului…”, a adăugat actorul.

Împreună cu soția sa, Elsa Pataky, Hemsworth are trei copii. Cei doi s-au cunoscut în 2010 și s-au căsătorit în același an, la doar trei luni după ce relația lor a devenit publică. Familia s-a mutat în Australia într-o fermă mare, unde cei trei copii se bucură de libertatea de a explora natura. „Când te întorci de la serviciu, parcă ești în vacanță. Avem fermă mare, cai, motociclete și surf”, a spus actorul.

Chris Hemsworth și frații săi, Liam și Luke, au crescut la aproximativ 20 de minute de Melbourne, într-o zonă rurală izolată. Actorul a povestit despre aventurile copilăriei și despre cum joaca în natură i-a stârnit interesul pentru actorie.

„Trăiam în mijlocul pădurii și al bush-ului, cu vecini la un kilometru sau doi distanță. Ne jucam, inventam personaje, și cred că asta a fost baza fascinației mele pentru a mă transpune în alte roluri.”

Primul său loc de muncă a fost repararea pompelor pentru lapte matern la compania australiană Fisher & Paykel. „Trebuia să repar cureaua de motor și să curăț laptele uscat de pe ele”, a povestit Hemsworth.

În anii 2000 a început să joace în seriale australiene, obținând mai târziu rolul din „Home and Away” și apoi recunoașterea internațională prin „Cabin in the Woods” și personajul Thor din Marvel Cinematic Universe.

În 2024, Chris Hemsworth a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. În discursul său de mulțumire, actorul și-a dedicat aprecierea soției: „Vreau să-i mulțumesc soției mele minunate, care a fost alături de mine pe tot parcursul carierei, încurajându-mă mereu. Tot ce am realizat nu ar fi fost posibil fără tine. Te iubesc.”