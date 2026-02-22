Social

Saivan prăbușit în Prahova sub greutatea zăpezii. 30 de oi și capre au murit

Saivan prăbușit în Prahova sub greutatea zăpezii. 30 de oi și capre au muritCapre. Sursă foto: Unsplash
Un saivan din satul Vadu Părului, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova, s-a prăbușit sub greutatea stratului consistent de zăpadă, surprinzând în interior aproximativ 400 de oi și capre. În urma incidentului, 30 de animale au fost găsite moarte, potrivit informațiilor transmise duminică dimineață de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Prăbușirea a avut loc sâmbătă seară, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

Mobilizare de urgență în toiul nopții

furtuna de zapada

Sursa foto: Dreamstime.com

Conform ISU Prahova, construcția, cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, s-a prăbușit peste animale în localitatea Albești-Paleologu, sat Vadu Părului.

„Un saivan de aproximativ 500 de metri pătrați s-a prăbușit peste animale, ieri seară, în localitatea Albești-Paleologu, sat Vadu Părului. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj de descarcerare de la Detașamentul Mizil, alături de o autospecială de primă intervenție și comandă”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Intervenția a fost una contra cronometru, în condiții dificile, echipele încercând să ajungă cât mai rapid la animalele prinse sub dărâmături.

Acoperișul a cedat sub greutatea zăpezii

În momentul prăbușirii, adăpostul găzduia aproximativ 400 de oi și capre. Din totalul efectivului, circa 30 de animale au fost găsite decedate. Restul au fost evacuate de pompieri sau au reușit să iasă singure din adăpostul distrus.

„Intervenția s-a concentrat pe salvarea animalelor rămase sub dărâmături și pe asigurarea zonei. Prăbușirea acoperișului a fost determinată de greutatea zăpezii depuse pe acesta”, au precizat reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Autoritățile urmează să evalueze pagubele și să stabilească dacă adăpostul respecta normele de siguranță în construcții. Incidentul readuce în atenție riscurile generate de acumulările masive de zăpadă pe acoperișurile halelor, grajdurilor și altor construcții ușoare, în special în perioadele cu ninsori abundente.

