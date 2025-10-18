Cât te costă să îți schimbi centrala de apartament. Cheltuielile pe care ar trebui să le ai în vedere

Schimbarea centralei termice vechi poate fi o investiție importantă pentru orice locuință, mai ales în contextul creșterii prețurilor la energie și al eficienței energetice cerute de noile standarde. Costul total depinde de tipul centralei, puterea necesară locuinței și serviciile incluse, precum instalarea și autorizarea. După valul de scumpiri apărute în urma măsurilor luate de Guvern, mulți români caută soluții pentru a reduce facturile în această iarnă.

Cele mai întâlnite opțiuni sunt centralele termice pe gaz, fie clasice, fie în condensare. Centralele clasice pornesc de la aproximativ 2.500–3.000 de lei pentru modelele de bază, în timp ce modelele în condensare, mai eficiente energetic, pot ajunge la 6.000–8.000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de producător și performanțe.

„Sunt două tipuri de centrale: cele clasice și cele în condensare. Cele clasice au o eficiență energetică mai mică, iar în ultimii ani se montează mai des cele în condensare, cu o eficiență energetică mai mare”, a explicat recent ing. Emilian Găină, exclusiv pentru EVZ.

La costul centralei se adaugă manopera și materialele necesare montajului, precum racorduri, conducte sau ventilație, care pot însuma între 800 și 2.000 de lei. În cazul în care locuința necesită modificări ale instalației existente sau racordarea la rețeaua de gaze, cheltuielile pot crește semnificativ.

Pe lângă costul centralei și al montajului, înlocuirea caloriferelor vechi poate adăuga cheltuieli suplimentare. Prețurile variază în funcție de tip, material și dimensiuni: caloriferele din oțel sau aluminiu pentru apartamente obișnuite pornesc de la 150–300 de lei pe bucată, iar modelele mai performante pot ajunge la 500–800 de lei. Pentru un apartament de trei camere, înlocuirea completă a caloriferelor poate însemna un cost suplimentar între 2.000 și 5.000 de lei.

Prețul unei centrale pe lemne variază semnificativ, în funcție de tipul de ardere, puterea dispozitivului și accesoriile incluse, reprezentând o opțiune eficientă pentru locuințele care nu sunt conectate la rețeaua de gaze.

Modelele standard, cu ardere clasică, pot costa între 3.300 și 10.000 de lei, în funcție de putere și materialul din care sunt fabricate. Centralele cu gazeificare, care oferă un randament mai ridicat și reduc consumul de lemn cu până la 30%, ajung să coste între 4.000 și 20.000 de lei.

Costul final depinde și de puterea necesară pentru încălzirea locuinței și de eventualele accesorii suplimentare. Montajul, materialele și adaptările la instalația existentă pot adăuga câteva mii de lei la investiția inițială.