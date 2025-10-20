Lista completă cu trenurile retrase din circulație, din 21 octombrie. Motivele invocate de CFR Călători

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a informat publicul că, începând de marți, la ora 00:01, va fi suspendată temporar circulația unui număr important de trenuri operate de CFR Călători. Decizia vine în urma neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care au depășit pragul de 100 de milioane de lei.

„Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naţionale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligaţiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, se arată în comunicatul oficial al CFR SA.

Trenuri Regio suspendate începând cu 21 octombrie 2025, ora 00:01:

R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord şi retur • R 5539, R 5540: Paşcani – Suceava Nord şi retur • R 5568, R 5570: Botoşani – Suceava Nord şi retur • R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): Bucureşti Nord – Urziceni şi retur • R 8003: Bucureşti Obor – Feteşti • R 8005: Bucureşti Obor – Constanţa • R 5106, R 5107: Mărăşeşti – Buzău şi retur • R 5071, R 5072: Brazi – Buzău şi retur • R 3030: Braşov – Bucureşti Nord • R 3029: Bucureşti Nord Gr. B – Braşov • R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timişoara Nord – Oradea şi retur • R 3126, R 3129: Gurahonţ – Arad şi retur • R 3127, R 3128: Arad – Brad şi retur • R 4105, R 4106: Bistriţa Nord – Cluj Napoca şi retur • R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – Bucureşti Nord şi retur • R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu şi retur • R 4332: Satu Mare – Oradea • R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu şi retur • R 4502: Siculeni – Braşov • R 4533, R 4536: Târgu Mureş – Războieni şi retur • R 2441, R 2443: Târgu Mureş – Sibiu şi retur • R 2445, R 2447: Teiuş – Târgu Mureş şi retur • R 2560, R 2561: Mediaş – Sibiu şi retur • R 2563: Sibiu – Sighişoara • R 2564: Beia Hm – Sibiu • R 2567, R 2568: Sibiu – Sighişoara şi retur

IR 1634 şi IR 1633: Braşov – Bucureşti Nord şi retur • IR 1661 şi IR 1662: Bucureşti Nord – Iaşi şi retur • IR 1571 şi IR 1574: Bucureşti Nord – Galaţi şi retur • IR 1599 şi IR 1590: Bucureşti Nord – Drobeta Turnu Severin şi retur • IR 1531: Timişoara Nord – Baia Mare • IR 1530: Baia Mare – Timişoara Nord (anulat din 08.11.2025) • IR 1532: Satu Mare – Timişoara Nord • IR 1533: Timişoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025) • IR 1537 şi IR 1539: Timişoara Nord – Oradea şi retur • IR 1743 şi IR 1744: Arad – Oradea şi retur • IR 1745 şi IR 1746: Târgu Mureş – Cluj Napoca şi retur

CFR SA precizează că suspendările au caracter temporar și că circulația va fi reluată imediat după achitarea integrală a restanțelor.

Pentru informarea publicului călător, compania recomandă consultarea site-ului oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro, a paginilor operatorilor feroviari, precum și a anunțurilor afișate în stațiile de cale ferată și la casele de bilete, pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de aceste modificări.

Încă de la începutul lunii septembrie, conducerea CFR Călători a semnalat o criză majoră de lichidități, care riscă să paralizeze activitatea societății. „95% din cheltuielile lunare sunt strict legate de buna desfășurare a obligației de serviciu public – taxa de utilizare a infrastructurii, motorină, energie de tracțiune, personal, reparații și mentenanță – iar în prezent suntem în pericol de oprire a traficului”, a precizat directorul general Traian Preoteasa, într-un document semnat la începutul lunii septembrie împreună cu directorul financiar Aida Hanganu.

Datele financiare prezentate de companie indică datorii considerabile către principalii parteneri și furnizori: 114.479 mii de lei către CN CFR SA, 71.311 mii de lei către Electrificare CFR, 106.880 mii de lei pentru motorină și 118.641 mii de lei către firmele de reparații.

La acestea se adaugă 17.454 mii de lei pentru servicii de salubritate, iar alți furnizori – responsabili de mentenanță, pază, utilități și servicii de specialitate (AFER, AGIFER etc.) – cumulează datorii în valoare totală de 196.235 mii de lei.