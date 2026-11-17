Sfârșitul anului 2026 aduce mai multe zile libere pentru angajații din România și o vacanță de iarnă de aproape trei săptămâni pentru elevi. Calendarul sărbătorilor legale oferă o minivacanță de patru zile la începutul perioadei festive, iar Crăciunul va permite un weekend prelungit celor care au program de lucru de luni până vineri.

Zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, dedicate Sfântului Andrei și Zilei Naționale a României, cad luni și marți. Astfel, împreună cu weekendul anterior, 28-29 noiembrie, angajații care nu lucrează în zilele de repaus săptămânal vor avea patru zile consecutive libere. În cazul elevilor, vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, potrivit calendarului oficial al anului școlar 2026-2027.

Prima perioadă extinsă de odihnă începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie 2026. Cele două zile de la finalul lunii noiembrie sunt urmate de două sărbători legale consecutive:

30 noiembrie, luni – Sfântul Apostol Andrei;

– Sfântul Apostol Andrei; 1 decembrie, marți – Ziua Națională a României.

Ambele date sunt prevăzute în Codul muncii printre sărbătorile legale în care, în mod obișnuit, nu se lucrează. Pentru angajații cu program de luni până vineri, această așezare în calendar înseamnă patru zile consecutive de repaus.

A doua perioadă de repaus este legată de sărbătoarea Crăciunului. În 2026, prima zi de Crăciun, 25 decembrie, cade vineri, iar a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, sâmbătă.

Pentru angajații care au liber în weekend, intervalul 25-27 decembrie înseamnă trei zile consecutive fără program de lucru. Spre deosebire de minivacanța de la începutul perioadei festive, aceasta nu include o zi lucrătoare suplimentară acordată printr-o hotărâre specială.

Codul muncii stabilește că 25 și 26 decembrie sunt sărbători legale în care nu se lucrează. Prin urmare, angajații care au program obișnuit de luni până vineri vor beneficia de liber vineri, iar sâmbăta și duminica vor reprezenta zilele de repaus săptămânal.

Elevii din România vor intra în vacanța de iarnă miercuri, 23 decembrie 2026. Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 3.194 din 9 februarie 2026, vacanța se va desfășura până duminică, 10 ianuarie 2027.

Astfel, copiii vor avea la dispoziție aproape trei săptămâni de vacanță, incluzând sărbătorile de Crăciun și Revelion. Revenirea la cursuri este programată pentru luni, 11 ianuarie 2027.

Calendarul oficial stabilește că ultimul interval de cursuri dinaintea vacanței începe luni, 2 noiembrie, și se încheie marți, 22 decembrie 2026.

Datele principale pentru elevi sunt:

22 decembrie 2026, marți – ultima zi de cursuri;

– ultima zi de cursuri; 23 decembrie 2026, miercuri – începe vacanța de iarnă;

– începe vacanța de iarnă; 10 ianuarie 2027, duminică – ultima zi de vacanță;

– ultima zi de vacanță; 11 ianuarie 2027, luni – reîncep cursurile.

Zilele de sărbătoare legală nu înseamnă automat că toate activitățile economice se întrerup. În anumite domenii, precum unitățile sanitare, alimentația publică și activitățile în care procesul de producție nu poate fi întrerupt, salariații pot fi chemați la serviciu.

Codul muncii prevede însă reguli clare privind compensarea muncii prestate în aceste zile. Conform articolului 142, angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală beneficiază de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă, din motive justificate, nu se poate acorda această perioadă liberă, angajatorul trebuie să ofere un spor la salariul de bază de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Pentru cei care lucrează de luni până vineri și beneficiază de sărbătorile legale, calendarul ultimelor săptămâni din 2026 arată astfel:

Perioada Zile libere 28 noiembrie – 1 decembrie 4 zile consecutive 25 – 27 decembrie 3 zile consecutive

În cazul elevilor, vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie și se încheie pe 10 ianuarie 2027.

Așadar, finalul anului 2026 aduce o minivacanță de patru zile la trecerea dintre noiembrie și decembrie, un weekend prelungit de Crăciun și o vacanță de iarnă de aproape trei săptămâni pentru elevi.