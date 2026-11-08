Concediul de odihnă neefectuat în 2026. Salariații care nu reușesc să efectueze toate zilele de concediu de odihnă în 2026 nu le pierd automat la 31 decembrie. Codul muncii permite recuperarea zilelor rămase într-un interval de 18 luni, în situațiile în care concediul nu a putut fi efectuat din motive justificate. Astfel, angajații pot beneficia de zilele restante până la 30 iunie 2028, în condițiile prevăzute de lege.

Angajații care nu și-au utilizat integral concediul de odihnă aferent anului 2026 au posibilitatea de a efectua zilele rămase ulterior, dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de legislația muncii.

Potrivit articolului 146 din Codul muncii, concediul anual trebuie efectuat, ca regulă generală, în anul pentru care a fost acordat. Există însă situații în care salariatul nu poate beneficia de toate zilele libere, din motive justificate.

În aceste cazuri, cu acordul angajatului, compania are obligația de a acorda zilele de concediu neefectuate în termen de 18 luni, calculat începând cu anul calendaristic următor celui în care s-a născut dreptul. Prin urmare, pentru zilele de concediu rămase din 2026, perioada de recuperare începe la 1 ianuarie 2027 și se încheie la 30 iunie 2028.

În cazul concediului neutilizat din 2025, termenul de 18 luni este calculat de la 1 ianuarie 2026, ultima zi a intervalului fiind 30 iunie 2027.

Perioadele de concediu sunt stabilite printr-o programare realizată de angajator, care poate avea caracter colectiv sau individual. În cazul programărilor colective, angajatorul trebuie să consulte sindicatul sau reprezentanții salariaților. Pentru programările individuale, consultarea se face direct cu angajatul.

Conform legislației, planificarea concediilor pentru anul următor trebuie realizată până la încheierea anului calendaristic în curs. Astfel, programarea zilelor libere pentru 2027 trebuie stabilită până la 31 decembrie 2026. Dacă este aplicată o programare colectivă, pot fi fixate intervale de concediu pentru anumite categorii de personal sau locuri de muncă. Aceste intervale nu pot avea o durată mai mică de trei luni.

În cazul programării individuale, angajatorul poate stabili fie data exactă a concediului, fie o perioadă în care salariatul îl poate efectua. Intervalul respectiv nu poate depăși trei luni.

În cadrul perioadelor stabilite, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile înainte.

Codul muncii conține și o prevedere referitoare la concediile împărțite în mai multe perioade. Atunci când zilele de odihnă sunt programate fracționat, angajatorul trebuie să organizeze efectuarea acestora astfel încât fiecare salariat să beneficieze anual de minimum 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Regula se aplică indiferent de modul în care sunt repartizate celelalte zile libere pe parcursul anului.

În cazul concediilor programate în perioada sărbătorilor de iarnă, zilele declarate sărbători legale nu sunt scăzute din numărul zilelor de concediu de odihnă. Același tratament este aplicat zilelor libere plătite prevăzute în contractul colectiv de muncă, atunci când acesta este aplicabil.

Legislația muncii stabilește că anumite perioade de absență sunt luate în considerare la calcularea duratei concediului anual, fiind asimilate activității prestate.

Printre acestea se numără:

Perioadele de incapacitate temporară de muncă;

Concediul de maternitate;

Concediul paternal;

Concediul de risc maternal;

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav;

Concediul de îngrijitor;

Absențele de la locul de muncă reglementate de articolul 152² din Codul muncii.

Dacă un angajat se îmbolnăvește în timpul concediului de odihnă și intră în concediu medical, perioada de odihnă se întrerupe. Zilele care nu au mai putut fi efectuate vor fi acordate după încetarea situației respective. Dacă reluarea concediului nu este posibilă imediat, angajatorul trebuie să reprogrameze zilele rămase.

Aceleași reguli privind întreruperea concediului de odihnă se aplică în situațiile prevăzute de lege referitoare la maternitate, risc maternal sau îngrijirea copilului bolnav. Dreptul la concediu anual este păstrat și atunci când incapacitatea temporară de muncă se întinde pe durata unui întreg an calendaristic.

În această situație, angajatorul trebuie să acorde concediul de odihnă într-un interval de 18 luni, începând cu anul următor celui în care salariatul s-a aflat în concediu medical.

Împlinirea perioadei de 18 luni nu înseamnă, în toate situațiile, că angajatul pierde automat orice drept legat de concediul neefectuat.

Contează dacă acesta a avut efectiv posibilitatea de a-și lua zilele libere și dacă angajatorul și-a îndeplinit obligațiile privind acordarea concediului. Dacă salariatului nu i-a fost oferită posibilitatea reală de a beneficia de concediul anual, drepturile aferente zilelor restante pot continua să fie relevante inclusiv după expirarea perioadei de reportare.

La încetarea contractului individual de muncă, zilele de concediu neefectuate pot face obiectul compensării financiare, în condițiile legii.

În schimb, situația este diferită atunci când angajatul a avut posibilitatea efectivă de a-și lua concediul, a fost informat corespunzător și a ales în mod deliberat să nu îl efectueze. În asemenea cazuri, dreptul la zilele restante poate fi pierdut, în funcție de circumstanțele concrete.

Pe durata raportului de muncă, concediul de odihnă trebuie acordat sub forma zilelor libere plătite.

Angajatul nu poate solicita înlocuirea concediului anual cu o sumă de bani doar pentru că preferă să lucreze în perioada respectivă.

Articolul 146 alineatul (3) din Codul muncii stabilește că plata zilelor de concediu neefectuate este permisă numai la încetarea contractului individual de muncă. Prevederea se aplică indiferent de modalitatea prin care se încheie raportul de muncă. Prin urmare, pentru angajații care continuă să lucreze în aceeași companie, regula este efectuarea efectivă a concediului, inclusiv prin recuperarea zilelor restante în termenele prevăzute de lege.