Proprietarii de animale de companie petrec mai mult timp făcând curățenie

Proprietarii de animale de companie din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) petrec considerabil mai mult timp curățând decât persoanele fără animale, potrivit primului studiu global Dyson dedicat curățării umede.

Proprietarii de animale sunt mai predispuși să folosească dispozitive 2-în-1 pentru aspirare și spălare, 11% dintre aceștia urmează o rutină în doi pași - aspirare urmată de curățare umedă - față de doar 8% în rândul celor care nu dețin animale, evidențiind diferența semnificativă în obiceiurile de menținere a curățeniei.

Studiul mai arată că în regiunea EMEA există un focus semnificativ mai mare pe curățarea mizeriei cauzate de animale comparativ cu media globală. Părul de animale și murdăria asociată acestuia sunt considerate probleme majore în Franța, Turcia, Belgia, Polonia și Portugalia.

De asemenea, 38% dintre proprietarii de animale schimbă apa de curățare după fiecare cameră, comparativ cu doar 31% dintre cei fără animale, ceea ce evidențiază un comportament mai riguros în menținerea igienei locuinței.

Totuși, aproape jumătate dintre respondenții din EMEA recunosc că schimbă apa doar când devine vizibil murdară, iar în țări precum Marea Britanie, Franța sau Țările de Jos, mulți declară că nu o schimbă deloc.

În EMEA, criteriile dominante sunt mirosul plăcut, prospețimea și efectul de durată, iar proprietarii de animale acordă o importanță sporită siguranței pentru familie și animale, precum și compatibilității cu aparatul de curățare. Aceste date confirmă tendința tot mai clară: curățenia umedă devine un pas esențial pentru menținerea confortului și igienei în locuințele cu animale.

În România, potrivit Asociației Române a Producătorilor de Hrană pentru Animale (ARPAC), există aproximativ 4,38 milioane de pisici și 4,2 milioane de câini, iar 45% dintre gospodării dețin cel puțin un animal de companie.

Odată cu creșterea acestui număr, nevoia de soluții de curățare eficiente și sigure este tot mai evidentă, mai ales în contextul în care proprietarii de animale declară că sunt adesea frustrați de timpul și efortul necesar curățeniei, de zonele greu accesibile și de uscarea lentă a podelelor.

Pentru a răspunde acestor nevoi, Dyson a dezvoltat o gamă de aspiratoare și accesorii special concepute pentru locuințele cu animale de companie. Tehnologia de curățare umedă Dyson oferă performanță superioară, eficiență și ușurință în utilizare, transformând curățenia de zi cu zi într-o activitate rapidă și intuitivă.

Modelul Dyson V15 Submarine™ îmbină aspirarea puternică și curățarea umedă într-un singur dispozitiv, oferind o soluție completă pentru întreținerea pardoselilor dure. Capătul de curățare Submarine™ folosește role motorizate care distribuie uniform apa curată, menținând performanța constantă de la început până la sfârșitul sesiunii de curățenie.

Datorită tehnologiei avansate, părul de animale, petele și urmele sunt îndepărtate eficient, fără a lăsa reziduuri sau dâre. Pentru performanță de top, modelul Dyson V16 Piston Animal Submarine™ este creat special pentru gospodăriile cu animale.

Motorul Hyperdymium™ de 900 W oferă o putere de aspirare de până la 315 AW, iar capul de curățare All Floor Cones Sense™ utilizează două perii conice care descurcă automat părul lung și scurt, fără încurcături.

Duza Submarine™ 2.0 asigură o curățare umedă uniformă și controlată a pardoselilor dure, iar filtrarea HEPA completă captează 99,99 % dintre particulele microscopice, inclusiv praful fin, alergenii și părul de animale.

Recipientul inovator CleanCompactor™ comprimă murdăria pentru a reduce frecvența golirii, iar autonomia de până la 70 de minute permite curățarea eficientă a întregii locuințe, indiferent de dimensiune. Rezultatul este o curățenie în profunzime, fără efort și fără disconfortul generat de părul sau urmele lăsate de animale.

Pentru o experiență completă, aplicația MyDyson™ oferă monitorizare în timp real a performanței aspiratorului, recomandări personalizate și actualizări automate de software. Utilizatorii pot urmări starea filtrelor, pot primi sfaturi de întreținere preventivă și pot gestiona modurile de curățare direct de pe telefon.

Aplicația MyDyson™ conectează tehnologia avansată cu nevoile reale ale fiecăruia asigurând o curățenie adaptată ritmului de viață al proprietarilor de animale. Curățenia într-o locuință cu animale nu trebuie să fie o provocare zilnică. Tehnologia Dyson oferă performanță, igienă și siguranță pentru întreaga familie. Astfel, locuințele cu animale pot rămâne curate, proaspete și sănătoase, fără compromisuri.