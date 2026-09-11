500 de lei pentru elevi în anul școlar 2026–2027. Cine primește banii

Elevi din familii cu venituri reduse pot beneficia și în anul școlar 2026–2027 de sprijinul de 500 de lei acordat prin cardurile educaționale. Pentru ca banii să fie acordați, părinții sau reprezentanții legali trebuie să depună cererea la unitatea de învățământ, inclusiv în cazul copiilor care au primit acest ajutor și în anul școlar trecut, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ajutorul se acordă o singură dată pe an și poate fi folosit pentru rechizite și articole de vestimentație necesare școlii. Eligibilitatea este verificată din nou pentru noul an școlar, iar cererile trebuie depuse în termenul stabilit de autorități.

Programul cardurilor educaționale va continua în anul școlar 2026–2027, iar fiecare copil care îndeplinește condițiile poate beneficia de un ajutor în valoare de 500 de lei. Sprijinul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Pentru acordarea banilor este însă necesară o nouă verificare a eligibilității. Astfel, inclusiv părinții copiilor care au beneficiat anterior de card trebuie să se adreseze școlii sau grădiniței pentru depunerea documentelor necesare.

Potrivit informațiilor publicate de EduPedu pe baza datelor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cererea trebuie depusă în maximum 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Calculat de la debutul noului an școlar, termenul-limită indicat este 1 octombrie 2026.

Tichetele sociale pentru sprijin educațional sunt destinate copiilor aflați în situații dezavantajate și acoperă mai multe niveluri de învățământ. În cazul învățământului preșcolar de stat, pot beneficia copiii care îndeplinesc condițiile prevăzute pentru acordarea sprijinului educațional destinat familiilor defavorizate.

Pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat este luat în calcul venitul familiei. Sunt eligibili copiii aflați în întreținerea familiilor în care venitul mediu net lunar pe membru, realizat în luna iulie a fiecărui an, nu depășește 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Venitul mediu net lunar pe membru al familiei este stabilit pe baza veniturilor realizate de persoanele declarate în componența familiei. Acestea sunt însumate, iar rezultatul este împărțit la numărul membrilor familiei.

După verificarea informațiilor sunt stabilite listele cu beneficiarii eligibili. Sunt generate, de asemenea, date privind copiii care nu întrunesc criteriile de venit, iar unitățile de învățământ pot avea acces la aceste informații prin aplicația informatică utilizată în cadrul programului. Lista beneficiarilor poate fi actualizată și pe parcursul anului școlar, atunci când situația o impune.

Ajutorul financiar se acordă o singură dată pentru întregul an școlar și este încărcat într-o singură tranșă pe un tichet social electronic.

Banii au o destinație precisă. Cardurile pot fi utilizate pentru cumpărarea rechizitelor și a articolelor de vestimentație necesare copiilor pentru participarea la cursurile școlare sau la grădiniță.

Sumele nu pot fi retrase de la bancomat și nici preschimbate în numerar. Cardurile cu ajutoare pentru elevi pot fi utilizate numai pe teritoriul României și doar la comercianții afiliați programului.

De asemenea, magazinele nu pot oferi rest în numerar pentru cumpărăturile achitate cu aceste tichete. Tichetul social electronic pentru sprijin educațional are o perioadă de valabilitate de un an de la momentul emiterii, fără ca aceasta să reprezinte automat și perioada de valabilitate a cardului fizic.

Părinții trebuie să țină cont și de faptul că sumele aferente anului școlar 2025–2026 nu mai sunt disponibile. Banii încărcați pentru anul trecut au putut fi cheltuiți până la 31 august 2026.

Începând cu 1 septembrie, eventualele sume rămase pe carduri și nefolosite până la expirarea termenului au fost retrase automat, conform regulilor programului. Pentru anul școlar 2026–2027 este necesară depunerea sau redepunerea cererii la unitatea de învățământ, astfel încât situația copilului să fie verificată din nou.

Programul a ajuns în anul școlar precedent la 701.968 de elevi eligibili, fiecare dintre aceștia primind câte 500 de lei. Valoarea totală a sprijinului acordat a fost de 350,984 milioane de lei.

Măsura este destinată susținerii accesului la educație pentru copiii din familii dezavantajate și este finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. Pentru părinții care vor să beneficieze de sprijin în noul an școlar, pasul important este depunerea cererii la școală în intervalul prevăzut, termenul indicat fiind 1 octombrie 2026.