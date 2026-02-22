Monden

Familia Regală a Spaniei, buget uriaș pentru salarii. Angajații de top, câștiguri de până la 180.000 euro

Familia Regala a Romaniei. Sursa foto: Facebook
Familia Regală a Spaniei va beneficia în acest an de majorări salariale, ca urmare a ajustării de 1,5% aplicată funcționarilor publici. Regele Felipe VI va încasa 290.000 de euro, cu 4.311 euro mai mult față de 2025, în timp ce regina Letizia va primi 160.000 de euro, cu 2.881 de euro în plus, potrivit 20minutos.

Familia Regală a Spaniei, salarii mai mari în 2026

Alocațiile provin din bugetul Șefiei Statului, care rămâne la 8,4 milioane de euro, aceeași sumă aprobată încă din 2023. Potrivit Constituției spaniole, regele are libertatea de a distribui aceste fonduri.

De șase ani, doar regele, regina Letizia și regina emerită Sofía primesc o alocație anuală. Pentru 2026, regina Sofía va încasa 131.000 de euro, majorarea fiind de 2.438 euro față de anul trecut.

Familia Regala a Spaniei

Familia Regala a Spaniei. Sursa foto: Facebook

Cheltuieli cu personalul

O parte semnificativă a bugetului, 3,8 milioane de euro, este alocată cheltuielilor de personal, inclusiv salariile angajaților Casei Regale.

Șeful Casei, Camilo Villarino, va primi 178.915 euro, secretarul general Mercedes Araújo 157.658 euro, iar șeful Cartierului Militar Eduardo Diz 135.859 euro. Printre alte remunerații importante se numără cele ale șefului Serviciului de Securitate (126.719 euro), șefului Protocolului (126.164 euro) și directoarei de Comunicare (122.886 euro).

Salarii mai generoase

Cheltuielile curente pentru bunuri și servicii ajung la 3,7 milioane de euro, în creștere cu aproape 22%, pe fondul relocării unor costuri din salarii către tehnologie și comunicare și al unor studii pentru îmbunătățirea imaginii instituției.

Protocolul și reprezentarea familiei regale reprezintă aproape 640.000 de euro, iar investițiile depășesc 700.000 de euro, în urcare cu 132%, fiind destinate echipamentelor, mobilierului și sistemelor informatice necesare activității instituției.

Casa Regală a Spaniei a fost în centrul unui scandal

În 2024, tensiunile de la Casa Regală a Spaniei au crescut după ce un jurnalist spaniol a publicat cartea „Tăcerile Letiziei”. În lucrare, se relata că regina Letizia și-ar fi înșelat soțul, iar regele Felipe VI ar fi fost „devastat și profund afectat” de presupusa aventură.

