Prințul Haakon al Norvegiei călătorește singur în SUA. Soția sa, în tratament pulmonar

Prințul moștenitor Haakon al Norvegiei.
Prințul moștenitor Haakon al Norvegiei a declarat, despre absența soției sale din timpul călătoriei în Statele Unite, că aceasta nu a putut participa din cauza unor probleme medicale. „Întotdeauna este mai plăcut să călătorești împreună”, a spus acesta, pentru vg.no.

Prințul moștenitor Haakon al Norvegiei, singur în SUA

Prințesa moștenitoare Mette-Marit a trebuit să-și anuleze călătoria, deoarece urmează un tratament de reabilitare pulmonară în Norvegia.

Prințesa Mette-Marit a Norvegiei, în vârstă de 52 de ani, suferă din 2018 de o afecțiune pulmonară cronică, care i-a redus numărul aparițiilor publice. În această perioadă, prințul moștenitor Haakon se află într-o vizită în Statele Unite, unde va merge în Iowa, Minnesota și New York, pentru a marca 200 de ani de la prima emigrare a norvegienilor în America.

„Întotdeauna este mai plăcut să călătorești împreună. Dar cred că este minunat să pot fi aici oricum și cred că este bine că ea poate urma programul de reabilitare pulmonară în care se află acum”, a spus acesta, pentru agenția de știri vg.no.

Mette-Marit: „Ar fi trebuit să fac asta cu mult timp în urmă”

Înainte de tratament, Mette-Marit a declarat că ar fi trebui să-l urmeze cu mult timp în urmă.  „Ar fi trebuit să fac asta cu mult timp în urmă, dar acum este momentul potrivit. Așa că o voi face. Pentru că am nevoie de puțin mai mult ajutor decât înainte pentru a face față vieții de zi cu zi cu fibroză pulmonară.”

Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei 

Mette-Marit. Sursa foto: X

Palatul regal norvegian a transmis anterior într-un comunicat: „Alteța Sa Regală Prințesa Moștenitoare Mette-Marit va urma o lună de reabilitare pulmonară în Norvegia, începând cu luna octombrie.

„Prin urmare, prințesa moștenitoare nu va îndeplini sarcini oficiale în luna octombrie, dar sunt prevăzute câteva excepții, cum ar fi cina pentru reprezentanții Stortingului la Palatul Regal, pe 23 octombrie. Prințesa moștenitoare își va relua activitatea oficială în luna noiembrie”, se mai arată în comunicat.

Agenda prințului

În timpul șederii sale în SUA, prințul moștenitor Haakon va călători și în Minnesota, unde se va întâlni cu guvernatorul statului, Tim Walz. De asemenea, el va întâmpina nava „Restauration” în New York, care este o replică a primei nave care a plecat în larg cu emigranți norvegieni în 1825.

Potrivit CBS News, aproape 5 milioane de nord-americani se declară astăzi descendenți ai norvegienilor.

