Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată. Lângă el se afla și Călin Georgescu

Ședința de la Curtea de Apel București în dosarul Georgescu–Potra a fost marcată de un incident neașteptat, după ce Horațiu Potra a anunțat în fața magistraților că nu se simte bine. Completul de judecată a decis suspendarea temporară a dezbaterilor și a solicitat intervenția unei ambulanțe, pentru a se asigura că starea acestuia este evaluată medical înainte de continuarea procesului.

Paramedicii ajunși la fața locului i-au acordat primul ajutor și au discutat cu el pentru a evalua natura stării de disconfort. După intervenție, echipajul medical a părăsit instanța, urmând ca ședința să fie reluată. În sala de judecată se afla și Călin Georgescu, judecat în același dosar. Nici Potra, nici Georgescu nu au părăsit sala în momentul incidentului.

Completul de judecată a aprobat în urmă cu câteva zile cererea formulată de Horațiu Potra privind audierea unui martor-asistent prezent la percheziția desfășurată în 26 februarie 2025, la locuința sa din Mediaș. Instanța a dispus citarea acestuia pentru termenul următor.

Alte solicitări înaintate de inculpați au fost respinse de magistrați. Luni, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis menținerea măsurii arestului preventiv în cazul lui Potra, în timp ce fiul și nepotul său au fost plasați în arest la domiciliu. Cei trei au fost aduși în România din Dubai la data de 20 noiembrie 2025, iar o zi mai târziu au fost arestați preventiv.

Aceștia sunt cercetați pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, încălcarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea reglementărilor privind materiile explozive.

Dosarul în care sunt implicați Călin Georgescu și Horațiu Potra se află în etapa de evaluare a probelor de către judecătorul de cameră preliminară. În rechizitoriul întocmit de procurori se menționează că, după decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 de anulare a alegerilor prezidențiale, Georgescu s-ar fi întâlnit a doua zi, pe 7 decembrie, cu Potra, la un complex de echitație din Ciolpani.

Anchetatorii susțin că Potra, descris ca având experiență în zone de conflict internațional, ar fi sprijinit organizarea campaniei electorale a lui Georgescu și ar fi fost implicat în planificarea unor acțiuni cu caracter paramilitar. Potrivit procurorilor, gruparea coordonată de Potra, formată din 21 de persoane, ar fi intenționat să organizeze manifestații violente în Capitală, cu scopul de a crea instabilitate și de a influența ordinea constituțională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, în urma unor controale efectuate de poliție, în autoturismele membrilor grupului au fost descoperite arme albe, bastoane telescopice, pistoale și materiale pirotehnice considerate periculoase.

Procurorii afirmă că faptele imputate celor 22 de inculpați ar fi pus în pericol securitatea națională și ar fi afectat ordinea constituțională, prin crearea unui risc la adresa exercitării puterii de stat. În cadrul perchezițiilor efectuate în perioada 26-27 februarie 2025, în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, au fost vizate 27 de locuințe și patru sedii de firmă.

Anchetatorii au descoperit, potrivit informațiilor din dosar, sume importante de bani și numeroase arme în locuința lui Potra. Cercetările continuă, iar instanța urmează să stabilească legalitatea probelor și să decidă asupra etapelor următoare ale procesului.