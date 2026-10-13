Politica

Ilie Bolojan, discuție cu premierul Bulgariei după atacurile din Marea Neagră. Ce măsuri pregătesc cele două țări

Ilie Bolojan, discuție cu premierul Bulgariei după atacurile din Marea Neagră. Ce măsuri pregătesc cele două țăriIlie Bolojan și Rumen Radev. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat la telefon cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Potrivit Guvernului României, cei doi au abordat posibilitatea unei colaborări mai strânse între România, Bulgaria și Turcia pentru îmbunătățirea securității maritime. Convorbirea a avut loc după noi incidente în apropierea coastelor bulgare, unde două nave au fost lovite.

Ilie Bolojan, discuție cu premierul Bulgariei după atacurile din Marea Neagră

Ilie Bolojan a condamnat atacurile împotriva navelor comerciale aflate în zona economică exclusivă a Bulgariei, în timpul discuției telefonice cu premierul Rumen Radev. Șeful Guvernului român a transmis că acțiunile care pun în pericol transportul maritim civil încalcă normele internaționale.

Executivul de la București a făcut legătura între incidentele din Marea Neagră și conflictul declanșat de Rusia în Ucraina.

„Aceste atacuri sunt consecinţe ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei”, a transmis Guvernul.

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România și Bulgaria discută despre cooperarea cu Turcia

În cadrul convorbirii, cei doi premieri au abordat situația de securitate din regiunea Mării Negre și necesitatea unei coordonări mai bune între autoritățile române și bulgare.

Discuțiile au vizat inclusiv posibilitatea intensificării colaborării cu Turcia, pentru consolidarea securității regionale și a transportului maritim.

Potrivit Guvernului României, atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale normelor internaționale.

Bulgaria navă lovită Marea Neagră

Bulgaria navă lovită Marea Neagră. Sursă foto: captură video

Două nave comerciale, lovite în apropierea Bulgariei

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat marți că alte două nave au fost atacate în apropierea coastelor țării sale. În urma incidentelor, oficialul de la Sofia a anunțat că intenționează să o convoace pe ambasadoarea Rusiei pentru discuții.

Radev a calificat atacurile drept „inacceptabile” și a informat NATO despre situația din Marea Neagră, potrivit AFP.

Alte două nave au fost atacate săptămâna trecută

Noile incidente au avut loc după atacurile cu drone înregistrate săptămâna trecută în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Două nave comerciale au fost lovite, iar una dintre ele s-a scufundat. Potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, echipajul navei scufundate, format din nouă cetățeni sirieni și un egiptean, era în continuare dat dispărut.

Cei 18 marinari aflați la bordul celei de-a doua nave au fost salvați. Atacurile precedente au determinat autoritățile bulgare să desfășoare operațiuni de căutare și salvare în Marea Neagră.

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