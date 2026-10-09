Atac cu drone asupra Moscovei. Avionul lui Vladimir Putin ar fi rămas în aer

Avionul lui Vladimir Putin ar fi rămas în aer vineri, 9 octombrie, în timp ce se întorcea din Turkmenistan, după ce autoritățile ruse au impus restricții de zbor pe aeroporturile din Moscova, pe fondul amenințării unor atacuri ucrainene cu drone. Informația privind aeronava liderului de la Kremlin a fost atribuită unui jurnalist al The Wall Street Journal și nu este confirmată oficial. Perturbările au afectat sute de curse aeriene, potrivit relatărilor din presa rusă.

Liderul de la Kremlin se întorcea din Turkmenistan, unde participase la un summit regional. Nu există, deocamdată, o confirmare oficială privind aeronava la bordul căreia se afla Putin sau durata unei eventuale întârzieri.

Autoritățile aeronautice ruse au introdus restricții de operare pe aeroporturile din regiunea Moscovei, pe fondul amenințării unor atacuri cu drone. Perturbările au vizat aeroporturile Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovski, unde numeroase curse au fost întârziate sau anulate.

În relatările inițiale au fost menționate peste 350 de zboruri întârziate și mai mult de 100 de anulări. Bilanțurile publicate ulterior de alte surse diferă.

Presa rusă a relatat că mai multe avioane care urmau să aterizeze la Moscova au fost redirecționate către alte aeroporturi. Restricțiile introduse în cursul nopții au afectat inclusiv zborurile internaționale.

Informațiile privind posibila blocare în aer a aeronavei prezidențiale au apărut în timp ce Vladimir Putin revenea din Turkmenistan. În mediul online au fost deja distribuite imagini cu presupusul traseu al avionului în care s-ar fi aflat liderul rus. Totodată, pe platformele digitale au apărut imagini din terminalele aeroporturilor moscovite, unde pasagerii așteptau reluarea curselor.

Potrivit relatărilor citate, canalele rusești de Telegram au transmis că sistemele de apărare antiaeriană erau active în regiunea Moscovei. Nu este cunoscut numărul dronelor care ar fi participat la atac și nici dacă au fost provocate pagube în capitala rusă sau în zonele apropiate.

De asemenea, nu există informații oficiale care să confirme că aeronava prezidențială a fost împiedicată să aterizeze. Relatarea atribuită jurnalistului The Wall Street Journal nu a putut fi verificată independent.

Putin is reportedly unable to land in Moscow amid drone activity and aerial balloons. Four aircraft from the Rossiya presidential flight unit are said to be circling near Moscow, while the capital’s airports are closed due to the drone threat. #Russia https://t.co/0ks5654VXy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2026

Restricțiile impuse în spațiul aerian al Moscovei au provocat întârzieri și anulări ale curselor programate. Potrivit informațiilor publicate vineri de agenția APA, peste 370 de zboruri au înregistrat întârzieri în decurs de 24 de ore, iar 62 au fost anulate.

În paralel, autoritățile au impus măsuri de siguranță pentru traficul aerian, iar unele aeronave au fost direcționate către aeroporturi alternative.

Situația a afectat atât avioanele care urmau să ajungă la Moscova, cât și cursele programate să decoleze din capitala Rusiei.