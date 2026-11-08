Cutremur puternic în Japonia. Peste 20 de persoane au fost rănite

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 s-a produs duminică dimineață, 8 noiembrie, în Japonia, la aproximativ 200 de kilometri de Tokyo. Seismul a provocat rănirea a peste 20 de persoane, a produs pagube materiale în mai multe orașe și a afectat circulația trenurilor de mare viteză.

Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 1:04, în vestul prefecturii Shizuoka, la o adâncime de 40 de kilometri, potrivit datelor publicate de Agenția Meteorologică Japoneză. Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe zone din centrul țării, inclusiv în prefectura învecinată Aichi.

Publicațiile locale Chunichi Shimbun și Tokai TV au relatat că cel puțin 24 de persoane au fost rănite în prefecturile Shizuoka și Aichi.

Un reprezentant al serviciilor de urgență din Aichi a declarat pentru AFP că 16 persoane au suferit răni ușoare. În prefectura Shizuoka, autoritățile au raportat trei persoane rănite, printre care și o femeie în vârstă de 90 de ani, care a căzut din pat în timpul cutremurului.

Seismul a provocat și distrugeri materiale în mai multe localități. Printre pagubele înregistrate se numără vitrine sparte, iar circulația feroviară a fost perturbată duminică dimineață. Problemele au afectat inclusiv trenurile de mare viteză Shinkansen.

Japonia este situată la întâlnirea a patru plăci tectonice majore, ceea ce explică frecvența ridicată a cutremurelor. Aproximativ 18% dintre seismele înregistrate anual la nivel mondial se produc în această regiune.

Deși cele mai multe mișcări tectonice au o intensitate redusă, țara a fost afectată de-a lungul timpului de cutremure devastatoare.

Unul dintre cele mai grave dezastre s-a produs la 11 martie 2011, când un seism cu magnitudinea de 9 a fost urmat de un tsunami. Aproximativ 18.500 de persoane au murit sau au fost date dispărute, iar valurile au provocat și accidentul nuclear de la Fukushima.

La 28 iulie 2026, un alt cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,1, a lovit regiunea Kumamoto, situată în sud-vestul Japoniei. Seismul s-a produs la aproximativ 15 kilometri adâncime și a provocat moartea a 38 de persoane.

Alte 371 de persoane au fost rănite, iar mii de locuințe au fost distruse.

Activitatea seismică a continuat în perioada următoare. Până la 12 august, autoritățile japoneze înregistraseră 623 de cutremure cu intensitatea de cel puțin 1 pe scara seismică utilizată în Japonia.

Printre acestea s-a numărat și o replică puternică, având magnitudinea de 6,1.

Riscul seismic ridicat a determinat autoritățile japoneze să adopte norme stricte pentru construcția clădirilor. Reglementările au trecut prin modificări importante în 1981, iar în anul 2000 au fost introduse noi actualizări privind rezistența structurilor.

Scopul acestor măsuri este limitarea riscului de prăbușire a clădirilor în timpul cutremurelor puternice.

În cazul unor construcții moderne, sunt utilizate sisteme de izolare seismică montate între fundație și restul structurii. Acestea conțin componente flexibile din cauciuc și oțel, care reduc transmiterea vibrațiilor provocate de mișcările solului. Alte imobile sunt echipate cu amortizoare speciale, concepute pentru a prelua o parte din energia seismică și pentru a diminua oscilațiile structurii.

Utilizarea acestor tehnologii a fost extinsă în special după cutremurul din Kobe, produs în 1995. Seismul respectiv a avut magnitudinea de 7,3 și a provocat peste 6.400 de decese. Aproape 44.000 de persoane au fost rănite, iar peste 100.000 de locuințe au fost distruse.