Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs miercuri dimineață, la ora 6:09, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a fost înregistrat la adâncimea de 90,3 kilometri.

Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 55 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 56 de kilometri sud de Focșani, 66 de kilometri est de Brașov, 68 de kilometri sud de Buzău și 90 de kilometri nord de Ploiești.

De la începutul lunii noiembrie, în România s-au produs șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6.

Cel mai puternic seism înregistrat în acest an a avut magnitudinea de 4,8 și s-a produs pe 19 octombrie, în județul Buzău.