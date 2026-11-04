Un nou cutremur în Vrancea, miercuri dimineața
- Maria Dima
- 4 noiembrie 2026, 07:42
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs miercuri dimineață, la ora 6:09, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul a fost înregistrat la adâncimea de 90,3 kilometri.
Cutremur în Vrancea, la 55 de kilometri de Sfântu-Gheorghe
Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 55 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 56 de kilometri sud de Focșani, 66 de kilometri est de Brașov, 68 de kilometri sud de Buzău și 90 de kilometri nord de Ploiești.
Șase cutremure în România de la începutul lunii noiembrie
De la începutul lunii noiembrie, în România s-au produs șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6.
Cel mai puternic seism înregistrat în acest an a avut magnitudinea de 4,8 și s-a produs pe 19 octombrie, în județul Buzău.