Cinci cutremure au avut loc duminică dimineața, potrivit INCDFP. Patru dintre seisme s-au produs în Vrancea, iar unul în Marea Neagră.

Activitatea seismică a început la scurt timp după miezul nopții și a continuat până după ora 07:00. Cele mai puternice cutremure au avut magnitudinea 3,6, unul fiind înregistrat în Vrancea, iar celălalt în Marea Neagră.

Patru dintre acestea s-au produs în zona seismică Vrancea, iar un al cincilea a fost localizat în Marea Neagră, potrivit datelor Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Primul seism a avut loc la ora 00:46:24, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea 3,0 și s-a produs la o adâncime de 69,9 kilometri.

Potrivit INFP, acesta a fost localizat la 35 de kilometri sud de Focșani, 71 de kilometri sud de Buzău și 74 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe. Alte orașe apropiate au fost Bârlad și Bacău, ambele la 87 de kilometri, respectiv Brașov, la 89 de kilometri.

Cel mai puternic dintre seismele din Vrancea a fost înregistrat la ora 01:35:30. Acesta a avut magnitudinea 3,6 și s-a produs la o adâncime de 124,4 kilometri.

Cutremurul a fost localizat la 37 de kilometri sud de Focșani, 64 de kilometri sud de Buzău și 73 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe. De asemenea, s-a produs la 85 de kilometri est de Brașov, 94 de kilometri sud de Bârlad și 95 de kilometri sud de Bacău.

Seria a continuat la ora 02:26:26, când a fost raportat un cutremur cu magnitudinea 2,1, la o adâncime de 110,3 kilometri. Cel de-al patrulea seism din Vrancea s-a produs la ora 06:33:38, în județul Buzău. Acesta a avut magnitudinea 2,5 și s-a înregistrat la 144,4 kilometri adâncime.

Ultimul cutremur a fost raportat la ora 07:03:53, în Marea Neagră. Seismul a avut magnitudinea 3,6 și s-a produs la o adâncime de 69,8 kilometri, la aproximativ 87 de kilometri sud de Sevastopol.

Toate cele cinci mișcări seismice au fost încadrate de INFP în categoria cutremurelor slabe.