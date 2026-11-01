Patru cutremure în Vrancea și unul în Marea Neagră, duminică dimineața
- Iuliu Vlădescu
- 1 noiembrie 2026, 09:24
Cinci cutremure au avut loc duminică dimineața, potrivit INCDFP. Patru dintre seisme s-au produs în Vrancea, iar unul în Marea Neagră.
Cinci cutremure în România și Marea Neagră
Activitatea seismică a început la scurt timp după miezul nopții și a continuat până după ora 07:00. Cele mai puternice cutremure au avut magnitudinea 3,6, unul fiind înregistrat în Vrancea, iar celălalt în Marea Neagră.
Patru dintre acestea s-au produs în zona seismică Vrancea, iar un al cincilea a fost localizat în Marea Neagră, potrivit datelor Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).
Primul seism a avut loc la ora 00:46:24, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea 3,0 și s-a produs la o adâncime de 69,9 kilometri.
Patru cutremure în Vrancea, în câteva ore
Potrivit INFP, acesta a fost localizat la 35 de kilometri sud de Focșani, 71 de kilometri sud de Buzău și 74 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe. Alte orașe apropiate au fost Bârlad și Bacău, ambele la 87 de kilometri, respectiv Brașov, la 89 de kilometri.
Cel mai puternic dintre seismele din Vrancea a fost înregistrat la ora 01:35:30. Acesta a avut magnitudinea 3,6 și s-a produs la o adâncime de 124,4 kilometri.
Cutremurul a fost localizat la 37 de kilometri sud de Focșani, 64 de kilometri sud de Buzău și 73 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe. De asemenea, s-a produs la 85 de kilometri est de Brașov, 94 de kilometri sud de Bârlad și 95 de kilometri sud de Bacău.
Două seisme mai mici au urmat celor două mai puternice
Seria a continuat la ora 02:26:26, când a fost raportat un cutremur cu magnitudinea 2,1, la o adâncime de 110,3 kilometri. Cel de-al patrulea seism din Vrancea s-a produs la ora 06:33:38, în județul Buzău. Acesta a avut magnitudinea 2,5 și s-a înregistrat la 144,4 kilometri adâncime.
Ultimul cutremur a fost raportat la ora 07:03:53, în Marea Neagră. Seismul a avut magnitudinea 3,6 și s-a produs la o adâncime de 69,8 kilometri, la aproximativ 87 de kilometri sud de Sevastopol.
Toate cele cinci mișcări seismice au fost încadrate de INFP în categoria cutremurelor slabe.