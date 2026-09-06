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Cutremur de 4,1 în Vrancea-Buzău, duminică dimineață

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Cutremur de 4,1 în Vrancea-Buzău, duminică dimineațăCutremur. Sursa: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs duminică dimineață, 6 septembrie 2026, în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la ora 07:04:18, ora locală a României, la adâncimea de 149,6 kilometri.

Cutremur la aproape 150 de kilometri adâncime

INCDFP a încadrat seismul drept un cutremur mediu, cu magnitudinea ml 4,1. Intensitatea raportată a fost de II.

Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Orașele aflate în apropierea zonei seismice

Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe:

54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe; 59 km est de Brașov; 61 km sud de Buzău; 65 km sud de Focșani; 75 km nord de Ploiești.

Seismul a fost înregistrat la o adâncime de 149,6 kilometri.

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