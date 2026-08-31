Cutremur în Vrancea, luni seara. Un alt seism a avut loc dimineață

Două cutremure cu magnitudini de peste 3 s-au produs luni în județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cel mai recent seism a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs luni seara, la ora 20:37.

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 84,5 kilometri și s-a produs în zona seismică Vrancea.

Potrivit INCDFP, seismul s-a produs în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu-Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov. Mai exact, cutremurul a fost localizat la 33 de kilometri sud de Focșani, 77 de kilometri sud de Buzău, 79 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 80 de kilometri sud de Bârlad, 81 de kilometri sud de Bacău și 95 de kilometri est de Brașov.

În aceeași zonă seismică, luni dimineața, la ora 07:12, a fost înregistrat un alt cutremur cu magnitudinea peste 3.

Seismul a avut magnitudinea 3,4 și s-a produs la o adâncime de 98 de kilometri.

Pe parcursul zilei de luni au mai fost raportate alte trei cutremure de intensitate mai redusă, cu magnitudini de 2,0, 2,2 și 2,5.

De la începutul lunii august, în România au fost înregistrate 30 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,4 pe scara Richter, potrivit datelor centralizate de INCDFP.