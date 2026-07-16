Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că în urma unui control efectuat la sediul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), instituție aflată în subordinea ministerului, a descoperit un atelier de ciocolată și un apartament amenajate într-o clădire a statului din zona Gării de Nord. Potrivit acestuia, spațiile ar fi fost folosite de directoarea instituției, Anna Maria Dudaș.

Controlul a fost efectuat de ministru împreună cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor la sediul CENAFER.

În timpul verificărilor, au fost găsite ingrediente și echipamente despre care ministrul a afirmat că erau folosite pentru producerea de ciocolată. Deși directoarea ar fi susținut inițial că în clădire nu se produceau astfel de produse, Miruță a declarat că acestea erau promovate și vândute inclusiv pe pagina personală de Facebook a acesteia, unde era afișat și numărul de telefon.

Ministrul a susținut că la etajul clădirii, unde există camere destinate instructorilor veniți din țară pentru activități de pregătire, era amenajat și un apartament folosit de directoare.

„Directoare de instituție care își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei, într-o clădire din Gara de Nord a Ministerului Transporturilor. Nu de ieri, de azi, ci de ani de zile. Asta nu înseamnă administrație publică în interesul cetățeanului și nici ceva ce eu admit”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Potrivit ministrului, Anna Maria Dudaș a recunoscut existența apartamentului amenajat în clădire, explicând că a preluat această situație odată cu funcția, la fel cum ar fi preluat și personalul instituției.

Anna Maria Dudaș a ocupat funcția de director al CENAFER în perioada 1 septembrie 2020 – 18 martie 2021, iar din 15 octombrie 2021 conduce din nou instituția.

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a reacționat după declarațiile lui Radu Miruță și a afirmat că a revocat-o din funcție pe Anna Maria Dudaș în 2021.

„Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp și-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului”, a scris Drulă pe Facebook.