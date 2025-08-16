Social Ajutorul de înmormântare în 2025. Cine poate rămâne fără sprijin și cât durează procesul







Ajutorul de deces este o sumă oferită de stat celor care suportă cheltuielile legate de înmormântarea unui angajat, pensionar sau a unui membru al familiei acestora. De la începutul anului trecut, ajutorul de deces a crescut cu peste 1.000 de lei, ajungând la 8.620 lei în cazul unui asigurat sau pensionar și la 4.310 lei pentru pierderea unui membru al familiei acestora.

Conform Legii 360/2023, care a intrat în vigoare în septembrie 2024, ajutorul de deces poate fi cerut doar de o singură persoană, care trebuie să demonstreze că a plătit cheltuielile legate de înmormântare. Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau oricine altcineva care poate arăta documente precum chitanțe sau bonuri fiscale.

Sprijinul financiar se acordă și în situația în care persoana a fost asigurată în sistemul public de pensii în ultimele șase luni. În plus, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, suma oferită este jumătate din valoarea obișnuită.

Potrivit legii, în categoria membrilor de familie intră soțul, copiii care au până la 18 ani sau care își continuă studiile până la maximum 26 de ani, precum și părinții sau bunicii unuia dintre soți.

În cazul copiilor cu handicap, aceștia beneficiază de sprijin financiar indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de împlinirea acestor vârste.

O modificare importantă adusă în septembrie 2024 este extinderea ajutorului și pentru cazurile de deces al persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului, precum și al membrilor de familie ai acestora, cu condiția ca înainte de intrarea în concediu să fi fost asigurați obligatoriu. De asemenea, plata se poate face și către o persoană juridică, dacă aceasta dovedește că a acoperit costurile de înmormântare.

Valoarea ajutorului se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale, dar nu poate fi mai mică decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea acestuia. Pentru obținerea ajutorului, solicitantul trebuie să depună, printre altele: certificatul de deces, actul de identitate, documentele care dovedesc rudenia sau relația cu decedatul, chitanțele aferente cheltuielilor și, dacă este cazul, adeverințe privind calitatea de asigurat ori statutul de elev/student.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează că banii se acordă în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea cererii, prin casa teritorială de pensii competentă.

După ce ajutorul de deces este acordat, casa teritorială de pensii va consemna pe spatele certificatului de deces mențiunea „ACHITAT”, împreună cu data, semnătura și ștampila oficială.

Românii trebuie să știe că ajutorul de deces poate fi cerut în termen de până la trei ani de la data decesului. Depășirea acestui termen duce la pierderea dreptului la acest sprijin financiar.