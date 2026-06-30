Salariul minim brut pe economie crește la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, ceea ce aduce venituri nete mai mari pentru angajații remunerați la acest nivel și modifică o serie de plafoane fiscale, contribuții și costuri legate de sistemul public de pensii.

Majorarea este prevăzută de noile reglementări privind salariul minim și produce efecte nu doar asupra veniturilor salariaților, ci și asupra modului de calcul al unor taxe, contribuții și facilități fiscale aplicabile în a doua jumătate a anului.

Începând cu 1 iulie, salariul minim brut pe economie urcă de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 275 de lei, echivalentul unei majorări de aproximativ 6,8%.

Pentru un program normal de lucru, salariul minim orar va fi de 25,949 lei, calculat la o medie de 166,667 ore lucrătoare pe lună.

Potrivit calculelor, angajații plătiți cu salariul minim vor încasa aproximativ 125 de lei în plus la salariul net lunar.

Creșterea salariului minim aduce și modificări privind suma neimpozabilă acordată angajaților remunerați la nivelul salariului minim.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, 300 de lei din salariul brut au fost exceptați de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, în condițiile prevăzute de lege.

Începând cu 1 iulie și până la 31 decembrie 2026, această sumă se reduce la 200 de lei pe lună.

Facilitatea se aplică salariaților cu normă întreagă, la funcția de bază, dacă salariul de bază este egal cu salariul minim brut pe țară.

Totodată, plafonul venitului brut lunar până la care poate fi acordată facilitatea fiscală crește la 4.600 de lei inclusiv. La stabilirea acestuia nu sunt luate în calcul tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană acordate potrivit legislației.

Noua valoare a salariului minim influențează și contribuțiile datorate de persoanele care obțin venituri din activități independente, chirii, dividende, dobânzi sau alte surse pentru care obligațiile fiscale sunt raportate la salariul minim brut.

De la 1 iulie 2026, principalele praguri devin:

6 salarii minime brute: 25.950 lei;

12 salarii minime brute: 51.900 lei;

24 de salarii minime brute: 103.800 lei;

72 de salarii minime brute: 311.400 lei.

Aceste plafoane sunt utilizate la stabilirea obligațiilor privind contribuțiile sociale, în funcție de categoria de venit și de prevederile Codului fiscal.

Majorarea salariului minim are efect și asupra contractelor de asigurare socială încheiate cu Casa Națională de Pensii Publice de persoanele care doresc să își completeze stagiul de cotizare.

Contribuția de asigurări sociale reprezintă 25% din venitul lunar asigurat, iar acesta nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe economie.

În aceste condiții, de la 1 iulie 2026, contribuția minimă ajunge la aproximativ 1.081 de lei pe lună. Pentru cumpărarea unui an complet de vechime, costul total se ridică la aproximativ 12.975 de lei.