Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a înregistrat o creștere în luna mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, atât ca serie brută, cu 4,5%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 1,0%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Cele mai importante creșteri au fost consemnate în zona comerțului cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și în activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor, unde avansul a fost de 20,7%. Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a crescut cu 5,1%.

Comparativ cu mai 2025, volumul cifrei de afaceri a crescut cu 1,5% ca serie brută și cu 2,0% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

În perioada 1.I-31.V.2026, față de intervalul 1.I-31.V.2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a fost mai mare cu 0,8% ca serie brută și cu 1,9% ca serie ajustată.

Potrivit INS, creșterea de 4,5% înregistrată în mai 2026 față de aprilie 2026, ca serie brută, a fost susținută de avansul comerțului cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor (20,7%), al comerțului cu piese și accesorii pentru autovehicule (5,1%), al comerțului cu autovehicule (4,1%) și al activităților de întreținere și reparare a autovehiculelor (3,1%).

În cazul seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri a crescut cu 1,0% în mai 2026 față de luna precedentă.

Raportat la mai 2025, seria brută a consemnat un avans de 1,5%, determinat de creșterile din comerțul cu autovehicule (3,9%) și comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (0,6%). În schimb, comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor au scăzut cu 20,4%, iar activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au înregistrat un declin de 6,2%.

Pe seria ajustată, volumul cifrei de afaceri a fost mai mare cu 2,0% în mai 2026 față de mai 2025.

În primele cinci luni ale anului, creșterea de 0,8% ca serie brută a fost susținută de comerțul cu autovehicule (1,4%) și de comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (1,2%). În același timp, comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor au scăzut cu 17,4%, iar activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor cu 1,3%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din perioada 1.I-31.V.2026 a crescut cu 1,9% față de perioada 1.I-31.V.2025, potrivit INS.