Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat, luni, 12 ianuarie, la Antena 3 CNN că Guvernul va folosi asumarea răspunderii pentru a trece pachetul legislativ referitor la tăierea cu 10% a fondului de salarii din instituțiile publice. El consideră măsura pe o ultimă șansă de credibilitate a actualului Guvern.

„Bugetul real și responsabil nu poate fi conceput în acest an fără aceste reduceri de cheltuieli”, a spus ministrul Miruță. Oficialul din Executiv a precizat că joi, 14 ianuarie, în ședința de Guvern, va fi adoptat pachetul pe administrație.

Tudor Păcuraru, colonel în rezervă al Serviciului Român de Informații (SRI), critică planurile anunțate de autorități în ceea ce privește creșterea vârstei de pensionare și măsurile fiscale conexe. El argumentează faptul că pot genera efecte negative pentru structurile operative și pentru motivația personalului din sistem.

„Nu ai cum să păstrezi oameni care nu fac față la cerințele fizice ale funcției”, spune el și pune sub semnul întrebării logică majorării vârstei de pensionare peste pragurile actuale fizice de rezistență ale personalului.

Tudor Păcuraru vorbește în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei despre o „serie de idei ciudate”, precum posibilitatea trimiterii trupelor în Groenlanda, pentru a sublinia ceea ce consideră lipsa de înțelegere a realităților militare.

„Sunt de acord, se poate mări vârsta de pensionare. În opinia mea, această mărire va fi numai pe hârtie din cauza faptului că ofițerii, efectiv, nu vor face față la teste fizice, din motivul de vârstă, și vor fi scoși la pensie. Asta e viața”, a subliniat colonelul în rezervă.

El își arată scepticismul față de modul în care politicile publice sunt concepute, spune el, fără consultarea reală a celor din teren.

Tunod Păcuraru aduce în discuție și inechitățile în sistemul de pensii militare, unde cadre cu ani de activitate, uneori în medii extrem de solicitante, ajung să aibă pensii mai mici decât alți colegi sau chiar decât subofițeri pensionați mai recent: „S-a ajuns în situația în care militari care s-au pensionat cu zece ani înaintea mea, și sunt mai în vârstă, au pensii mai mici decât mine”.

El pune această situație pe seama multiplelor incoerențe legislative aplicate de-a lungul timpului.

Pe de altă parte, oficialii apărării afirmă că nu există intenția de a reduce pensiile sau salariile militarilor, ci de a eficientiza sistemul. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a exclus posibilitatea de reduceri ale acestor venituri în 2026 și a subliniat importanța investițiilor în Armată și în eficiența structurilor.

Efecte de motivare și perspectiva tinerilor în sistem

Unul dintre argumentele lui Tudor Păcuraru pe această temă este legat de motivația profesională. „Tinerii se gândesc: o să‑și bată joc de mine la pensie… mai bine nu mă angajez într-o profesie care se sfârșește printr-o asemenea umilință”, a precizat el.

Pe de altă parte, există nevoia clară, susținută și de Comisia Europeană, de ajustare a sistemului de pensii pentru a fi sustenabil pe termen lung și a respecta principiile bugetare. Și, de asemenea, există și voința de a proteja o profesie care își asumă riscuri reale în serviciul statului.