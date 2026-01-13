Disensiuni între statele UE privind utilizarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei

Uniunea Europeană se află în fața unor negocieri complexe privind modul în care va fi utilizat un împrumut comun în valoare de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei, potrivit Politico.

Deși acordul politic asupra acestui instrument financiar a fost obținut la summitul Consiliului European din luna decembrie, condițiile concrete de acordare și folosire a fondurilor urmează să fie stabilite după prezentarea oficială a propunerii Comisiei Europene.

În acest context, diferențele de poziție dintre statele membre au devenit tot mai evidente, în special între Franța, pe de o parte, și Germania și Țările de Jos, pe de altă parte.

Unul dintre principalele puncte de dispută vizează posibilitatea ca Ucraina să utilizeze fondurile europene pentru a achiziționa armament produs în afara Uniunii Europene, în special din Statele Unite.

Franța susține introducerea unei clauze stricte de tip „Cumpără european”, care ar limita accesul la finanțare pentru companiile din afara blocului comunitar. Potrivit poziției Parisului, o astfel de abordare ar contribui la consolidarea industriei europene de apărare.

În schimb, Germania și Țările de Jos consideră că Ucraina ar trebui să beneficieze de o marjă mai largă de manevră în utilizarea fondurilor, pentru a putea achiziționa echipamente militare disponibile rapid.

Într-o scrisoare transmisă altor state membre, guvernul olandez a subliniat că „Ucraina are nevoie urgentă și de echipamente produse de țări terțe, în special de sisteme de apărare aeriană și interceptori produși în SUA, muniție și piese de schimb pentru F-16, precum și capacități de lovire la distanță”.

Propunerea Comisiei Europene, așteptată în perioada următoare, va detalia structura împrumutului și criteriile de eligibilitate. Conform unor diplomați europeni citați de Politico, peste două treimi din fonduri ar urma să fie direcționate către cheltuieli militare, și nu către sprijin bugetar general.

Germania s-a distanțat public de poziția Franței. Într-un document transmis capitalelor europene, Berlinul a precizat: „Germania nu susține propunerile de a limita achizițiile din țări terțe la anumite produse și este îngrijorată că acest lucru ar impune restricții excesive asupra capacității Ucrainei de a se apăra”.

La rândul său, guvernul olandez a propus alocarea a cel puțin 15 miliarde de euro pentru achiziția de armament din afara UE, argumentând că „industria de apărare a UE nu este, în prezent, capabilă să producă sisteme echivalente sau să le livreze în intervalul de timp necesar”.

Potrivit mai multor diplomați europeni, doar Grecia și Cipru susțin în mod activ propunerea Franței de a restricționa utilizarea fondurilor exclusiv la companii din UE. Majoritatea statelor membre acceptă, în principiu, ideea unei prioritizări a industriei europene, însă fără a exclude complet furnizorii din afara Uniunii.

Un diplomat european a declarat, sub protecția anonimatului: „Este frustrant. Se pierde din vedere obiectivul principal, iar obiectivul nu este realizarea de afaceri, ci sprijinirea apărării”.

Un alt oficial a subliniat că un eventual veto al Franței ar putea fi depășit, întrucât adoptarea propunerii este posibilă prin vot cu majoritate simplă.

Pe lângă dezbaterea legată de proveniența armamentului, Germania a avansat și ideea acordării unui tratament preferențial firmelor din statele care au oferit cel mai mare sprijin financiar Ucrainei.

În scrisoarea transmisă partenerilor europeni, Berlinul a menționat: „Germania solicită ca logica recompensării sprijinului bilateral substanțial să fie aplicată și statelor membre”.

Această propunere este interpretată de diplomați ca o posibilitate de stimulare a contribuțiilor suplimentare din partea statelor membre, în paralel cu susținerea propriilor industrii de apărare.