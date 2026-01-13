Uniunea Europeană, noi reguli pentru mașinile electrice chinezești

Uniunea Europeană a prezentat luni primele elemente ale unui posibil cadru prin care producătorii auto din China ar putea evita tarifele ridicate impuse importurilor de vehicule electrice, în schimbul respectării unui mecanism de preț minim la intrarea pe piața europeană. Inițiativa marchează un pas important în gestionarea tensiunilor comerciale dintre Bruxelles și Beijing, într-un dosar cu impact major asupra industriei auto globale.

Comisia Europeană a publicat pe site-ul său un set de orientări generale adresate exportatorilor chinezi de vehicule electrice cu baterie (BEV), care descriu condițiile în care aceștia pot depune oferte de tip „angajament de preț” sau price undertaking.

Documentul oferă pentru prima dată o imagine clară asupra modului în care ar putea funcționa, în practică, o alternativă la taxele vamale introduse de UE în urma anchetei privind subvențiile acordate industriei auto chineze.

Potrivit orientărilor publicate, propunerile înaintate de producătorii chinezi trebuie să fie „adecvate pentru a elimina efectele prejudiciabile ale subvențiilor și să ofere un efect echivalent cu cel al taxelor” vamale aplicate în prezent. Cu alte cuvinte, mecanismul de preț minim trebuie să compenseze avantajul competitiv considerat incorect de către autoritățile europene.

Ofertele trebuie să includă o serie de elemente detaliate. Printre acestea se numără nivelul concret al prețului minim de import, canalele de vânzare utilizate pe piața europeană și mecanismele de așa-numită „compensare încrucișată” (cross-compensation), prin care eventualele abateri de la angajamente să poată fi corectate.

De asemenea, Comisia solicită informații privind investițiile viitoare planificate în Uniunea Europeană, un semnal clar că Bruxelles-ul dorește nu doar limitarea distorsiunilor de piață, ci și atragerea de capital și capacități de producție pe teritoriul comunitar.

Anunțul a fost primit favorabil de Camera de Comerț a Chinei pe lângă UE, care a calificat demersul drept un rezultat pozitiv al dialogului dintre cele două părți. Într-o postare publicată pe platforma X, organizația a transmis că această abordare ar putea permite o „aterizare lină” a dosarului privind tarifele pentru vehiculele electrice.

Potrivit Camerei de Comerț, noul cadru este de natură să crească încrederea pieței și să ofere un mediu mai stabil și mai predictibil pentru producătorii și furnizorii chinezi care operează în Europa. Mesajul sugerează că mediul de afaceri chinez vede în mecanismul de preț minim o soluție mai flexibilă și mai puțin disruptivă decât menținerea unor tarife ridicate pe termen lung.

Inițiativa Comisiei Europene vine pe fondul unei decizii sensibile adoptate în 2024, când Uniunea Europeană a impus tarife semnificative pentru vehiculele electrice importate din China. Măsura a fost luată după finalizarea unei anchete care a concluzionat că producătorii chinezi ar fi beneficiat de un avantaj concurențial incorect, rezultat din subvenții acordate pe piața internă.

Scopul declarat al tarifelor a fost protejarea industriei auto europene, aflată într-o perioadă de tranziție accelerată către electromobilitate. Totuși, decizia a amplificat tensiunile comerciale cu Beijingul. China a reacționat prin lansarea unor investigații și prin adoptarea unor măsuri care au vizat sectoare europene sensibile, precum produsele lactate, carnea de porc și brandy-ul, semnalând riscul unei escaladări comerciale.

Ministerul Comerțului din China a confirmat luni că Beijingul și Bruxelles-ul au purtat mai multe runde de negocieri pe tema vehiculelor electrice. Potrivit autorităților chineze, cele două părți au convenit asupra necesității ca Uniunea Europeană să ofere îndrumări clare exportatorilor chinezi, pentru a facilita formularea unor propuneri conforme cu regulile europene.

Ministerul a precizat că, în perioada următoare, companiile interesate vor trebui să elaboreze și să transmită Comisiei Europene oferte detaliate de angajament de preț. Doar acele propuneri care respectă cerințele stabilite vor putea sta la baza implementării unui mecanism de preț minim, care să funcționeze ca alternativă la tarifele vamale.

Publicarea orientărilor de către Comisia Europeană sugerează o deschidere către soluții negociate, într-un dosar extrem de sensibil din punct de vedere economic și geopolitic. Pe de o parte, UE încearcă să protejeze producătorii europeni de competiția considerată neloială. Pe de altă parte, Bruxelles-ul pare să caute o formulă care să evite un conflict comercial de amploare cu China, unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai săi.