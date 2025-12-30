Comisia Europeană a virat peste 586 milioane de euro în conturile României: O veste foarte bună pentru finanţele publice

Comisia Europeană a virat peste 586 milioane de euro în conturile României la BNR, sumă solicitată prin Programul Transport 2021–2027 din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, potrivit ministrului inanțelor, Alexandru Nazare. În opinia sa, vestea este una foarte bună pentru finanțele publice și pentru economia țării.

Alexandru Nazare afirmă că sumele provin din cheltuieli realizate prin PNRR de beneficiari din sectorul transporturilor, pentru proiecte majore de infrastructură, precum autostrada Ploiești–Buzău–Focșani, dar și pentru alte investiții semnificative. Între septembrie și decembrie, Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor și cu sprijinul Comisiei Europene, a transferat aceste proiecte în Programul Transport 2021–2027, pentru a asigura o utilizare mai eficientă a fondurilor europene.

„Foarte important: aceşti bani nu provin din taxele şi impozitele românilor. Sunt fonduri europene care intră direct în economia României şi sunt investiţii directe în infrastructură, dezvoltare regională şi servicii publice. Rezultatul este posibil datoritǎ muncii coordonate în echipă dintre Ministerul Transporturilor, prin autoritatea de management a Programului Transport 2021–2027, Ministerul Finanţelor şi beneficiarii proiectelor (CNAIR, CN CFR SA, Metrorex etc.)”, subliniază Nazare.

Ministrul Finanţelor i-a mulţumit lui Raffaele Fitto, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, pentru sprijinul acordat României, inclusiv ca urmare a discuţiilor purtate în timpul vizitei sale în ţară, când a fost solicitată susţinere pentru accelerarea plăţilor.

Nazare a explicat că, pe 29 decembrie, autorităţile publice locale au efectuat plăţi prin trezorerie de aproximativ 714 milioane de lei pe Titlul 60 – granturi PNRR, pentru investiţii realizate din fonduri europene în domenii precum mobilitate urbană, eficienţă energetică şi alte proiecte utile comunităţilor.

