Șansele lui Bolojan de a prinde rotativa guvernamentală. Previziunile lui Tanczos Barna

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat joi că premierul Ilie Bolojan are șanse reale să rămână în funcție până la rotativa guvernamentală programată pentru anul viitor. Potrivit acestuia, continuitatea mandatului depinde în mare măsură de deciziile Partidului Național Liberal, pe care îl consideră singura formațiune politică ce poate produce o schimbare la nivelul conducerii Executivului.

Declarațiile au fost făcute într-o intervenție la Europa FM, unde Tanczos Barna a vorbit despre contextul politic în care Ilie Bolojan a preluat conducerea Guvernului și despre dificultățile mandatului său.

„Este singurul care, anul trecut, în iulie, şi-a asumat acest mandat”, a declarat vicepremierul UDMR.

Acesta a explicat că momentul formării guvernului a fost unul complicat din punct de vedere politic și economic, iar deciziile care urmau să fie adoptate erau considerate încă de atunci nepopulare.

Tanczos Barna a subliniat că Ilie Bolojan a acceptat funcția într-un moment în care alți lideri politici nu au dorit să își asume responsabilitatea conducerii Executivului.

„Nimeni n-a vrut, în afară de dânsul, să se sacrifice. Nu s-a pus problema ca cineva de la UDMR să fie premier. Dar, de la celelalte partide, nimeni nu a dorit să vină să fie premier într-o perioadă în care era foarte clar că vor veni decizii nepopulare. Dânsul şi-a asumat acest lucru. Acest lucru trebuie respectat în continuare, chiar dacă într-adevăr, deciziile luate generează foarte multă nemulţumire şi foarte multe critici la adresa dânsului”, a precizat vicepremierul UDMR.

Întrebat dacă Ilie Bolojan este persoana potrivită pentru funcția de premier în actualul context, Tanczos Barna a reiterat ideea că, la momentul respectiv, nu a existat o alternativă politică.

„Anul trecut, nu s-a găsit nimeni altcineva”, a spus el.

Vicepremierul a explicat că decizia privind conducerea guvernului a fost influențată și de discuțiile cu instituțiile europene, în special în privința politicilor fiscale și a accesării fondurilor europene.

„Nu s-a găsit niciun politician care să se înhame la această activitate de premier, într-o perioadă în care din discuţiile, din coaliţia care era în formare şi din dialogul cu Comisia Europeană, erau foarte clare lucrurile, Comisia nu o să facă niciun pas înapoi dacă nu creştem TVA-ul, si atunci chiar eram ameninţaţi cu suspendarea fondurilor europene. Este omul care şi-a asumat acest lucru, care a avut subţinerea coaliţie şi cu care mergem înainte şi lucrăm zi de zi”, a explicat Tanczos Barna.

Declarațiile indică faptul că măsurile economice adoptate de guvern au fost influențate de presiunile externe și de necesitatea menținerii stabilității financiare.

Tanczos Barna a vorbit și despre modul în care colaborează cu Ilie Bolojan în activitatea guvernamentală, subliniind stilul de conducere al premierului.

„Încerc să-l conving dacă am impresia că eu am dreptate, să-l conving. Am situaţii când reuşesc, situaţii când nu reuşesc, nu este un om uşor de convins. Pot să spun că este mai puţin sau mult mai puţin flexibil decât alţii, dar este stilul dânsului, era cunoscut acest lucru, nu a apărut din neant, a venit de la Oradea, unde ştim cum a condus acel oraş.”

Vicepremierul a adăugat că stilul administrativ al lui Bolojan este consecvent și orientat spre eficientizarea instituțiilor publice.

„Toată lumea ştia că este un om hotărât şi cu o filozofie foarte clară, dânsul crede foarte mult în eficientizarea instituţiilor publice prin reducerea cheltuielilor. Asta a făcut şi la Oradea, şi la Consiliul Judeţean. Era de aşteptat că o să facă acelaşi lucru, este consecvent şi destul de hotărât. E greu să-l abaţi de pe drumul pe care a pornit”, a adăugat vicepremierul UDMR.

În final, Tanczos Barna a afirmat că Ilie Bolojan are șanse să rămână premier până la rotativa guvernamentală programată pentru anul viitor, însă acest lucru depinde de dinamica politică din interiorul coaliției.

„Eu cred în continuare că are toate şansele. Acum, sigur, depinde de PNL. Singura formaţie politică care poate să facă această schimbare este PNL-ul”, a menţionat Barna.