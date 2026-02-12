Nicușor Dan: Comisia Europeană va propune un regim unic pentru companii și măsuri pentru energie

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, după reuniunea informală a Consiliului European de la Castelul Alden Biesen din Belgia, că s-au stabilit termene pentru întâlniri viitoare și propuneri concrete din partea Comisiei Europene.

„Comisia s-a angajat să vină în aprilie cu o propunere privind al 28-lea regim pentru companii, adică un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa, și de asemenea cu promisiunea de la toată lumea că această dezbatere se va sfârși la finalul anului 2026”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, în iunie este programată o dezbatere privind certificatele pentru emiterea gazelor cu efect de seră. Fiecare consiliu european din acest an va include o sesiune de competitivitate pentru a monitoriza progresele.

Nicușor Dan a explicat că pe partea de competitivitate externă există acordul tuturor participanților pentru evitarea unei piețe protecționiste în Europa, dar că Uniunea trebuie să răspundă rapid la practicile neconcurențiale din anumite sectoare economice.

Referitor la piața internă, președintele României a precizat că discuțiile s-au axat pe simplificarea regulilor, reducerea birocrației și eficiența companiilor. „Banii pe care companiile din Europa îi cheltuie pentru conformarea la diferite reguli sunt de două ori mai mari decât banii pe care îi investesc în cercetare-dezvoltare”, a afirmat Dan.

Nicușor Dan a a mai spus că România trebuie să-și digitalizeze infrastructura pentru a permite companiilor să activeze pe noul regim european. „Trebuie să digitalizăm interacțiunea pe care companiile o au cu diferite instituții ale statului”, a explicat președintele.

De asemenea, s-a discutat despre finalizarea pieței unice, care momentan nu există complet în domeniul bancar, al capitalurilor, telecomunicațiilor și energiei.

Discuțiile au abordat și cadrul financiar multianual 2028-2034, precum și stimularea domeniilor strategice, cum ar fi inteligența artificială, industria aerospațială și cybersecurity.

„Europa nu este competitivă în mare măsură din cauza faptului că prețul la energie este mult mai mare decât în Statele Unite sau China”, a spus Dan, menționând că următoarele măsuri vor include scenarii pentru stabilirea prețului energiei și eliminarea speculatorilor de pe piața certificatelor.

Ultima temă importantă abordată a fost crearea unei rețele unice de energie electrică în Europa, pentru a uniformiza prețurile și a consolida piața unică. „Se conturează o majoritate care își dorește ca Europa să investească într-o adevărată rețea de energie electrică, astfel încât să avem un preț uniform la energia electrică”, a declarat Nicușor Dan.