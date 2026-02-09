Gazele s-ar putea scumpi cu 15% față de anul trecut. Cum va fi afectată populația

Asociația pentru Energie Inteligentă (AIE) avertizează asupra intenției Guvernului de a impune un preț administrativ la gaze naturale. Organizația susține că o astfel de măsură ar avea efecte semnificative și se va ajunge la o creștere a prețului la bunurile de consum, ceea ce va afecta populația.

O analiză realizată de AIE subliniază că prețul gazelor pentru industrie ar putea crește cu până la 15% față de nivelul înregistrat în anul 2025. Această majorare este considerată semnificativă și cu potențial de impact asupra mai multor sectoare economice.

România se confruntă deja cu o presiune ridicată asupra prețurilor alimentelor. Anul trecut, țara noastră s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește inflația produselor alimentare, cu o creștere de 6,7%, de peste două ori mai mare decât media europeană din 2025, care a fost de 2,8%.

În condițiile în care sectorul alimentar este puternic dependent de energie, scumpirea gazelor pentru industrie riscă să ducă la creșterea costurilor de producție. Acestea vor fi transferate, la rândul lor, în prețurile finale ale alimentelor plătite de consumatori.

AEI explică faptul că energia influențează prețurile alimentelor prin trei canale principale: procesarea industrial (cuptoare, abur, încălzire), transportul și depozitarea (lanțuri frigorifice, logistică), precum și inputurile agricole (îngrășăminte, încălzirea serelor, uscarea cerealelor). În momentul în care unul dintre aceste canale este afectat, efectul se multiplică pe întreg lanțul de producție.

Dacă prețul gazelor pentru industrie va crește cu 15%, estimările indică faptul că inflația alimentară din România ar putea ajunge în 2026 la aproximativ 7,5–9,0%, existând riscul ca aceasta să depășească nivelul deja ridicat din 2025.

Diferența dintre inflația alimentelor din România și cea din Uniunea Europeană s-ar accentua și mai mult. Dacă în 2025 România înregistra un nivel de 2,39 ori peste media UE, în 2026 acest raport ar putea ajunge la 3,1–3,3 ori peste media europeană.

În aceste condiții, specialiștii avertizează că România riscă să rămână nu doar lider în ceea ce privește scumpirile, ci și exemplul clar al modului în care costurile ascunse ajung, într-un final, în grija consumatorului.