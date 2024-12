Fostul „procuror al activiştilor incomozi” a ajuns după gratii. De ce este bănuit executorul poruncilor lui Vladimir Plahotniuc

Republica Moldova. Avocatul Nicu Şendrea a fost reţinut fiind principalul bănuit într-o schemă de corupere în justiţie, cu şpăgi de zeci de mii de euro. Printre suspecţi se regăseşte şi fostul şef al lui Şendrea de la Procuratura municipiului Chişinău, controversatul procuror Ştefan Şaptefraţi.

Nicu Şendrea s-a „proslăvit” în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc. Activând în calitate de procuror, Şendrea a satisfăcut ambiţiile oligarhului de a-i pune la respect pe cei care au criticat guvernarea, fabricându-le dosare penale.

Este cunoscut faptul că Nicu Şendrea a fost omul de încredere al lui Igor Popa, adjunct al Procurorului General în perioada de glorie a lui Plahotniuc. Cel care l-a susţinut în carieră pe „procurorul activiştilor” incomozi" este învinuit la moment în două dosare penale. Pentru îmbogăţire ilicită şi fals în acte publice.

Nicu Şendrea a ajuns „celebru” nu doar pentru dosarele intentate celor neagreaţi de Plahotniuc. Jurnaliştii de investigaţie au arătat că anume în acea perioadă starea materială a procurorului Şendrea s-a îmbunătăţit considerabil.

Şi-a procurat apartament spaţios într-un bloc select din Capitală, automobil de lux şi i-a ajutat pe părinţii pensionari să construiască în mai puţin de un an o casă cu mai multe nivele. Imobil care i-a revenit mai apoi prin moştenire.

Sursele EvZ au comunicat că, în calitate de avocat, Nicu Şendrea ar fi fost implicat în rezolvarea dosarelor altfel decât prevede legea. Fostul procuror este bănuit că ar fi fost veriga principală într-o schemă mai amplă pentru coruperea judecătorilor şi procurorilor.

Prin intermediul lui Şendrea ar fi fost transmise judecătorilor şpăgi de la 500 la 47.000 de euro de inculpaţii care voiau să scape de o sentinţă de condamnare.

Aceleaşi surse au precizat că Nicu Şendrea a fost prins în cazul unui fost poliţist, inclupat într-un dosar de corupţie. Dar şi într-un dosar de comercializare a drogurilor.

O analiză a activităţii lui Nicu Şendrea ne duce la concluzia că acesta a executat întotdeauna comenzile şefilor săi.

Şendrea, şi-a început cariera în Procuratura din Străşeni. A fost desemnat procuror în sectorul Râşcani al municipiului Chişinău în august 2012, la câteva luni după ce Igor Popa a ajuns şef al instituţiei respective. Se vehiculează că Şendrea ar fi ajuns în vizorul procurorilor Anticorupţie.

Iar cel care i-a întins o mână de ajutor a fost Igor Popa. Presa a scris în repetate rânduri despre controversatul Igor Popa şi dosarele fabricate de către acesta pe timpul guvernării comuniste. Dar şi în timpul evenimentelor din aprilie 2009.

Despre Popa se ştie că este finul de cununie fostului procuror, Nicolae Chitoroagă, care pe timpul lui Plahotniuc a condus Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Excepţionale.

În decembrie, 2015, Igor Popa a fost numit interimar, iar peste puţin timp şef al Procuraturii municipiului Chişinău. Popa nu a plecat singur de la Procuratura Râşcani. L-a luat cu cu el şi pe Nicu Şendrea, care, la 30 decembrie 2015, a fost desemnat şef-adjunct al Secției exercitare și conducere a urmăririi penale din cadrul Procuraturii municipiul Chișinău.

Fiind persoană de încredere a lui Igor Popa, Nicu Şendrea executa toate comenzile şefului său. Inclusiv cele privind fabricarea dosarelor. Fiind supranumit „căţeluşul lui Popa”.

În 2016, Igor Popa a fost avansat în funcţia procuror general adjunct. Iar la şefia Procuraturii Chişinău a fost numit controversatul procuror Ştefan Şaptefraţi, fost şef-adjunct la Procuratura Anticorupţie. Slujitor docil al regimului Plahotniuc, procurorul Şaptefraţi a ajuns de mai multe ori în vizorul jurnaliştilor de investigaţie.

Sursele EvZ susţin că schema de corupţie în justiţie în care era implicat Nicu Şendrea ar fi fost organizată şi condusă de Ştefan Şaptefraţi. Iar Nicu Şendrea, deşa în postură de avocat, ar fi rămas acelaş slujitor docil pentru fostul şef.

Cel mai cunoscut dosar instrumentat de către procurorul Şendrea este cel al grupului Petrenco pentru protestul din faţa Procuraturii Generale în 2015. Fostul deputat comunist, Grigore Petrenco, şi alţi protestatari au stat mai bine de patru luni în arest, fiind învinuiţi de procurorul Şendrea de organizarea dezordinilor în masă.

Cu puţin timp înainte, Petrenco şi susţinătorii săi au organizat un protest non-stop lângă locuinţa lui Vladimir Plahotniuc, de unde au fost evacuaţi de către forţele de ordine. Atunci Petrenco a scăpat fără de dosar.

Ulterior, CEDO a dat câştig de cauză celor din grupul Petrenco. Iar Guvernul de la Chişinău să le achite compensaţii grase.

„Client” fidel al ex-procurorului Şendrea a fost şi activistul Anatol Mătăsaru. Nicu Şendrea i-a intentat activistului trei dosare penale pentru huliganism după ce a protestat.

Anatol Mătăsaru, devenit cunoscut pentru protestele sale inedite contra corupţiei în organele de drept. În martie 2015, acesta a fost condamnat de către Judecătoria sectorului Râşcani la trei ani cu suspendare, în baza articolului 287, pentru renumitul protest din faţa Procuraturii Generale, când a adus o machetă de doi metri a unui falos pe care era imprimată fața democratului Marian Lupu.

Procurorul Nicu Şendrea a solicitat în instanţă ca Mătăsaru să fie condamnat la doi ani cu executare.

Același procuror i-a mai intentat lui Anatol Mătăsaru alte două dosare penale în baza articolului 287, Cod Penal.

În primul caz am solicitat unui magistrat din sectorul Râşcani să-mi dea dispozitivul unei decizii. Am întârziat cinci minute la proces, iar acesta a adoptat o decizie în lipsa mea şi a refuzat să mi–o dea. În al doilea caz, fiind martor întâmplător, am filmat nişte procurori din secotrul Râşcani care efectuau o razie în piaţa „Calea Basarabiei”. Comercianţii de acolo chiar se adunaseră la un protest împotriva acţiunilor Fiscului şi al procurorilor. Recunosc că poate am comis nişte încălcări, dar care trebuiau calificate prin prisma Codului Contravenţional. În 2013, am fost bătut de un jurist boxer în curtea casei mele, în prezenţa mai multor persoane, inclusiv copii. Am fost internat două săptămâni în spital. Iată că acest caz a fost interpretat drept contravenţie, iar agresorul a plătit o amendă de 500 de lei, a declarat activistul.