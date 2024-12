Social Exclusiv. Principalul învinuit în dosarul terenurilor Primăriei Chişinău, care se ascunde în România, „sparge” tăcerea. Video







Republica Moldova. Avocatul Sergiu Goţonoga, principalul învinuit într-un dosar privind delapidarea unui teren din proprietatea Primăriei Chişinău, sparge tăcerea. Apărătorul îl acuză de implementarea schemei pe fostul deputat Vladimir Andronache, faimos că a făcut parte din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc.

Aflat în comuna Afumaţi, la 15 km de la Bucureşti, unde a dezvoltat o afacere înregistrată pe numele soţiei, avocatul din Chişinău a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei. Pe lângă acuzaţiile aduse omului lui Plahotniuc, Coţonoga îi învinuieşte pe procurorii anticorupţie că nu investighează implicarea lui Andronache.

Precizăm că Sergiu Goţonoga este învinuit că ar fi prejudiciat Primăria municipiului Chişinău cu peste 100.000.000 de lei (cca 5.192.081 euro). Deţinând cetăţenie şi acte româneşti, Goţonoga a plecat în România, de unde nu poate fi extrădat. Iar Procuratura Anticorupţie l-a dat în urmărire generală.

EvZ a transmis lui Vladimir Andronache, prin intermediul avocatului Vladimir Moşneaga, solicitarea de a comenta acuzaţiile lui Goţonoga. Însă nu am primit răspuns.

Avocatul învinuit că a furat terenuri de la Primăria Chişinău: „Andronache e beneficiarul”

Avocatul l-a învinuit pe procurorul Anticorupţie Alexandru Găină că ar comite ilegalităţi. Pentru a-l acoperi pe fostul deputat Andronache.

„Reieşind din cele relatate de Serviciul de nformaţii şi Securitate, eu am acordat suport în procedura de preluare a terenurilor de la Primăria Chişinău. Ca în final ele să ajungă la Vladimir Andronache. Dar care este procedura şi cine sunt persoanele cărora le-am acordat suport? Serviciul de Informaţii şi Securitate nu m-a anunţat.

Iar Procuratura Anticorupţie, în persoana procurorului Alexandru Găină, tace şi ascunde aceste lucruri. Majoritatea ilegalităţilor în acest dosar au început în anul 2017, când dosarul a ajuns la procurorul Găină Alexandru”, a spus Goţonoga.

Potrivit lui Goţonoga, au fost arestate persoane nevinovate şi aplicate nejustificat sechestre pe bunuri. Totodată, nu ar fi fost încadrată juridic corect fapta.

Mai mult, avocatul îl acuză şi pe şeful secţiei juridice a Primăriei Chişinău, Valeriu Bogdan, că l-ar fi favorizat pe Andronache în schema de preluare a terenurilor. Iar procurorul Găină refuză să-l investigheze.

„Mie mi se impută prejudiciul de 100.000.000. Că am preluat trei sau patru hectare de terenuri. Însă, în primăvara anului 2024, Centrul Anticorupţie a anunţat public că au avut loc ace raţiecl dachsţ-şi vcă nuiuni procesuale în cazul preluării a opt hectare de teren de la Primăria Chişinău. Cu preţul aproximativ de 70.000.000 de lei.

Apare o nedumerire. Care este formula de calcul a preţurilor pentru terenurile la Primăria Chişinău?”, a spus avocatul fugar în apărarea sa.

Sergiu Goţonoga a mai spus că a fost ameninţat de un bărbat din Bucureşti că mama şi sora sa vor ajunge la închisoare dacă el nu-şi va schimba declaraţiile.

Procurorul Alexandru Găină: „S-au făcut multe presiuni”

Solicitat de EvZ, procurorul Alexandru Găină a comunicat că se află în concediu şi că un alt procuror investighează dosarul respectiv.

„S-au făcut multe presiuni, s-a turnat multă murdărie asupra mea. Inclusiv şi din partea avocatului Goţonoga. Dar probele sunt serioase. În rest, nu vreau să comentez acuzaţiile acestul personaj”, a declarat procurorul Găină.

Cu un an în urmă, Procuratura Anticorupţie susţinea că procurorii sunt hărţuiţi de administratorul unei firme care ar fi implicată într-o schemă de delapidare a terenurilor din municipul Chişinău,

Acesta a scris mai multe plângeri pe procurorul Alexandru Găină şi ofiţerul de urmărire penală, Andrian Lupăcescu,că ar tergiversa de 6 ani un dosar penal.

Şef al Procuraturii Anticorupţie: „Goţonoga să vină la Chişinău şi să facă declaraţii în biroul procurorului”

Vasile Plevan, şef-adjunct al Procuraturii Anticorupţie, a comunicat că, împreună cu Veronica Dragalin, l-au primit în audienţă pe unul din învinuiţii în dosarul respectiv.

„Învinuitul a făcut în fel şi chip ca să ne convingă că Sergiu Goţonoga nu este vinovat. Dar Goţonoga să vină de la Chişinău şi să facă declaraţii în biroul procurorului. Sub semnătură. Nu să ne transmită mesaje.

Există suspiciuni că în spatele schemelor de delapidare a terenurilor ar sta Vladimir Andronache. Însă nu avem nicio probă. Dar avem foarte multe probe, documente, semnături, înscrisuri, care arată că Sergiu Goţonoga ar fi capul grupării”, a spus şeful de la Procuratura Anticorupţie.

Vasile Plevan a mai declarat că se fac presiuni din partea învinuiţilor pentru a scoate terenul de sub sechestru. „Noi am reuşit să restituim o parte din teren. Iar pe o parte a fost aplicat sechestrul. Unii dintre figuranţi au fost trimişi pe banca acuzaţilor. Dar consider că toate aceste declaraţii, presiuni, se fac pentru a scoate sechestrul de pe teren.

Ca să înţelegeţi. Dosarul are 50 de volume. Iar o parte din ele reprezintă plângeri, decizii de judecată, contestaţii privind aplicarea sechestrului.

Dar nu putem să facem acest lucru. E destul să fie scos sechestrul pentru câteva ore, că ei reuşesc să înstrăineze terenul”, a spus Plevan.

Învinuirile aduse lui Sergiu Goţonoga

În 2018, Ziarul de Gardă a publicat o investigaţie în care se arăta că printr-o schemă pusă la cale de Sergiu Goţonoga, în care au fost implicaţi avocaţi, executori judecătoreşti, judecători, oameni de afaceri, dar şi diverşi funcţionari, municipiul Chişinău a fost deposedat de peste 30 de loturi de teren, cu o suprafaţă totală de aproximativ 5,5 hectare şi o valoare de piaţă de peste 100 de milioane de lei.

Schema de acaparare a terenurilor publice a fost lansată în 2013. A fost pusă în aplicare prin intermediul unei Asociaţii Obşteşti puţin cunoscute – „Cuvântul de Onoare”.

Organizaţia s-a adresat Primăriei Chişinău ca să i se dea în arendă un teren de la intersecţia străzii Russo cu bulevardul Renaşterii Naţionale. Pentru amplasarea sediului şi a unei cantine destinate păturilor vulnerabile.

După refuz, Asociaţia a acţionat Primăria şi Consiliul Municipal în judecată, schimbându-şi pretenţiile. A cerut să fie organizate licitaţii pentru darea în arendă sau proprietate a loturilor de teren din Chişinău. În judecată, asociaţia a fost reprezentată de către avocatul Goţonoga, care avea atunci 33 de ani.

Ulterior, Asociaţia a apelat la executorul judecătoresc Nicolae Paşa, cerând aplicarea în practică. În decembrie 2013, executorul apelează instanţa de judecată, cerând explicarea modului de executare a hotărârii judecătoreşti.

La 19 decembrie, demersul este admis, fiind emisă o altă încheiere, explicativă, prin care se anunţa că, în lipsa unor licitaţii organizate de autorităţile publice, încheierea poate fi executată de un executor judecătoresc. I ar terenurile care urmau a fi licitate puteau fi alese de creditor, adică de persoana care ceruse autorităţilor acordarea terenurilor.

Licitaţia a avut loc pe 7 august 2014. Au participat două întreprinderi care au fost fondate cu două zile înainte de licitaţie.

După licitaţie, executorul Evelina Marianciuc s-a adresat la Judecătoria Botanica din Chişinău unde a cerut confirmarea rezultatelor. Deşi nu a participat la licitaţie, în procesul de validare a licitaţiei, Asociaţia „Cuvântul de Onoare” a reapărut.

Aceasta a fost reprezentată de avocatul Sergiu Goţonoga, care a cerut instanţei să oblige Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău să înregistreze terenurile pe numele noilor proprietari, potrivit ZdG.