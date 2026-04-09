Julieta Savițchi despre reținerea lui Anatol Mătăsaru: Făcătura kantorei de la Hânceşti

Pe contul personal de Facebook, jurnalista Julieta Saviţchi, soția activistului Anatol Mătăsaru, eliberat luni seara, a venit cu noi precizări cu privire la reținerea partenerului său. Jurnalista se teme de o nouă făcătură a oamenilor legii.

Activistul civic Anatol Mătăsaru şi jurnalistul pensionar Ion Berlinschi au fost reţinuţi, duminică, pe traseu, de poliţia din raionul Hânceşti, din Republica Moldova. Cei doi adunau informații pentru o investigație privind corectidudinea unei magistrate.

Berlinschi a fost eliberat după câteva ore, în timp ce Mătăsaru luni seară, cu interdicţia de a nu părăsi ţara pe un termen de 60 de zile. Într-o postare intitulată “Despre făcătura kantorei de la Hânceşti”, Julieta Saviţchi, soția activistului, s-a arătat îngrijorată de desfășurarea ulterioară a anchetei și nu exclude încă un abuz al oamenilor legii.

“Deci, azi la a patra zi după reţinere, slujitorii anumitor grupări ale Poliţiei din Hânceşti, cei care ignorează violenţa în familie dacă este vorba de un reprezentant al puterii, au dispus expertiza telefonului mobil al lui Anatol şi al dispozitivului de urmărire care ar fi fost găsit în maşina Anei Cucerescu.

Inspectorul Megre de Hânceşti a dispus să fie verificate toate convorbirile telefonice, mesajele de pe aplicaţiile de comunicare, dacă sunt înregistrări sau poze de la casa părinţilor eroinei naţionale care a salvat naţia. Îmi cer scuze de la cititorii mei, dar nu pot să nu ironizez pe seama astfel de indivizi, pentru care nu contează niciun sfanţ libertatea şi demnitatea cetăţeanului.

Recunosc că Anatol a fotografiat casa părintească a magistratei, iar fotografiile mi le-a trimis mie prin Messenger, pentru că eu acumulez informaţia pentru ancheta jurnalistică şi eu voi decide ce să public. În rest nimic”, a scris Julieta Saviţchi.

Potrivit jurnalistei, dispozitivul de urmărire ar fi fost găsit în maşina magistratei a doua zi după reţinerea lui Anatol Mătăsaru.

“Deci, a fost timp suficient ca să-l instaleze. Şi nu exclud că a fost ideea cuiva dintre poliţişti. Aici am două versiuni:

1. Dispozitivul a fost instalat (dar nu sunt convinsă că a fost instalat, putea să-l aducă şi cineva din ai lor să-l anexeze ca şi corp delict la dosar) pentru a justifica acţiunile abuzive ale kantorei de la Hânceşti.

2. Dispozitivul chiar putea fi instalat de cineva din „prietenii” lui Anatol, cum ar fi de exemplu Octavian Sîrbu de la Inspectoratul Naţional de Investigaţii, torţionarul din aprilie 2009, care timp de 17 ani ne-a trimis tot felul de mesageri, cu bani, ca Anatol să renunţe la învinuirile de tortură. Întâmplător sau nu, dar în cel mult două luni, după ce magistrata Renata Popescu-Baltă, de la aceeaşi instanţă cu Ana Cucerescu, urmează să pronunţe o sentinţă”, a mai scris femeia.

În continuare, Julieta Savițchi nu a exclus o înscenare a oamenilor legii și în cazul expertizei.

“Sincer, mă aştept ca expertiza să fie falsificată, aşa cum a fost fabricat şi dosarul. Aşa că o rog din suflet pe Dna ministră Daniela Misail-Nichitin, care este fiica unui om de valoare pe care îl cunosc personal şi mi-a fost cândva şef la cotidianul Sfatul Ţării, să intervină cumva ca să fie efectuată o expertiză corectă. Cred că acest lucru ar trebui să fie o chestiune de onoare şi pentru Viorel Cernăuţeanu, dacă va dori să spele această ruşine de pe obrazul instituţiei pe care o conduce.

Şi tot azi a fost dispusă expertiza automobilului nostru, să vadă dacă nu e furat sau falsificat ceva, în special numerele de înmatriculare”, a mai scris Julieta Saviţchi.

Soția lui Anatol Mătăsaru a terminat postarea cu o serie de întrebări la care așteaptă răspunsuri, solicitând, totodată, autorităților din Republica Moldova să nu facă țara de râs.

“Mai apare o întrebare ‘sportivă’, vorba lui Vasile Costiuc: cum au constatat superagenţii de Hânceşti starea de anxietate a magistratei Cucerescu? A fost supusă unui control special sau poate că aceşti fabricanţi de dosare penale sunt oleacă doctori ca şi Igor Dodon?

Şi mă îngrijorează faptul cum va putea doamna Cucerescu să activeze ca judecător fiind în stare de anxietate, cuprinsă de frici şi cu modul de viaţă schimbat?

În final, bre cei care vă credeţi superagenţi, mai puneţi oleacă gărgăunii în miţcare, căci Dumnezeu v-a dat cap nu doar pentru priceoskă şi furajkă, dar să mai gândiţi oleacă cu el, măcar din când în când. Ştim că mama proştilor e mereu gravidă, dar nu faceţi breasla şi ţara de râs!”, a încheiat jurnalista.