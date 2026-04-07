Activistul Anatol Mătăsaru a fost eliberat. Ce restricţii i s-au impus

Republica Moldova. Activistul Anatol Mătăsaru a fost eliberat luni seara, cu interdicţia de a nu părăsi ţara pe un termen de 60 de zile.

Soţia sa, jurnalista Julieta Saviţchi, susţine că eliberarea a avut loc în urma eforturilor întreprinse de către avocatul Lilian Rudei, car a insistat de dimineaţă ca să discute cu procurorul pe caz, dar şi a susţinerii masive din partea societăţii, a jurnaliştilor, a unor jurişti notorii, precum şi a unor deputaţi.

Eliberarea a fost posibilă după ce procurorul Andrei Iepure i-a înaintat lui Mătăsaru învinuirea pentru persecutarea în mod sistematic a unei persoane căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranţa proprie sau a rudelor apropiate, fiind constrânsă să-şi modifice conduita de viaţă.

Este vorba despre magistrata Ana Cucerescu, pe lângă care Anatol Mătăsaru a trecut cu 15 minute înainte dea fi reţinut de poliţie. „Doar i-am spus bună ziua. De la o distanţă mai mare de cinci metri de la ea. Am văzut că vorbeşte la telefon, nu mi-am permis să o întrerup şi am plecat. Nu înţeleg cum aceasta i-a provocat stare anxietate şi i-a schimbat modul de viaţă. Şi cum au constatat acest lucru poliţiştii”, a declarat Mătăsaru pentru Evenimentul Zilei.

Deşi fost eliberat, poliţiştii au refuzat să-i restituie telefonul şi maşina, pe motiv că urmează a fi supuse expertizei. „Am în telefon parole, numere de telefon cu care comunicam. Probabil că pe poliţişti îi interesează mai mult activitatea mea de cameraman”, a precizat Mătăsaru.

În timp ce Anatol se afla în drum spre casă, Poliția a anunţat că pe automobilul judecătoarei Ana Cucerescu a fost depistat un tracker în timpul examinării vehiculului.

„Ofițerii de investigație întreprind acțiuni pentru a stabili cine a amplasat dispozitivul și care a fost scopul acestei acțiuni. Investigația este în desfășurare”, a precizat poliţia.

Soţia activistului consideră că istoria cu dispozitivul ar fi un truc folosit de oamenii legii pentru a justifica reţinerea ilegală a lui Mătăsaru după ce versiunea bazată pe înregistrările video a fost făcută praf. „Duminică dimineaţă Anatol a fost la Condriţa ca să o ducă pe o vecină şi pe mama ei la vilă. Apoi s-a întâlnit cu Ion Berlinschi şi au plecat împreună la Sărata Galbenă”, a declarat soţia activistului.

Julieta Saviţchi consideră că poliţiştii vor încerca să folosească pe soţul ei pentru a-i fabrica în continuare dosarul.

„Ca jurnalist am surse în diferite instituţii ale statului. Am fost avertizată de una din aceste surse că dispozitivul de urmărire ar fi fost instalat la sugestia unui ofiţer de la Inspectoratul Naţional de Investigaţii.

Nu vreau să-i dau numele, pot să spun doar că are nişte reglări de conturi cu Anatol.

Iar în telefonul rămas la poliţie ar putea instala aplicaţia pentru urmărirea automobilului magistratei. Dar nu am nevoie de aceste mijloace. Cunosc şi aşa adresa unde locuieşte magistrata, cred că o cunoaşte mai multă lume. Iar casa din Sărata Galbenă ne-a arătat-o un localnic.

Am fost avertizată că ar putea urma nişte percheziţii. Aşa că am dus de acasă înregistrările audio şi video pentru investigaţie. Nu voi renunţa la investigaţie. Doar că o voi publica după ce va fi pronunţată sentinţa în privinţa lui Plahotniuc. Ca să nu fiu acuzată de tentativă de a o influenţa pe magistrata Cucerescu”, a declarat Saviţchi.