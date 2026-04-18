Bogdan Aurescu, mesaj la 80 de ani de la înființarea CIJ: Curtea nu a avut niciodată un volum de muncă mai mare

Curtea Internațională de Justiție a aniversat 80 de ani de activitate, într-un moment în care instabilitatea geopolitică pune presiune pe mecanismele internaționale de soluționare a conflictelor. Cu această ocazie, fostul ministru de Externe Bogdan Aurescu, în prezent judecător la instanța de la Haga, a transmis un mesaj pe platforma X în care vorbește despre responsabilitatea tot mai mare a Curții în menținerea păcii și securității internaționale.

Aniversarea celor opt decenii de existență ale Curții vine într-un context marcat de conflicte regionale, tensiuni între state și o creștere a numărului de litigii internaționale. În acest cadru, rolul judecătorilor de la Haga devine esențial, atât în soluționarea disputelor, cât și în clarificarea normelor de drept internațional. În postarea sa, Bogdan Aurescu a evidențiat atât onoarea funcției pe care o ocupă, cât și complexitatea momentului actual, în care instituția se confruntă cu un volum de muncă fără precedent.

„Astăzi, la cea de-a 80-a aniversare a @CIJ_ICJ, sunt onorat să contribui, în calitate de judecător, la efortul continuu al Curții de a menține pacea și securitatea internațională. Într-o eră de incertitudine geopolitică fără precedent, CIJ nu a avut niciodată un volum de muncă mai mare — sau o responsabilitate mai importantă”, a scris Bogdan Aurescu pe platforma X.

Fostul ministru de Externe Bogdan Aurescu a fost ales în 2023 judecător la Curtea Internațională de Justiție, în urma unui proces de selecție desfășurat la nivelul Organizația Națiunilor Unite. Candidatura sa a fost validată prin votul celor două structuri esențiale ale ONU, obținând 117 voturi în Adunarea Generală și 9 voturi în Consiliul de Securitate, un rezultat care reflectă susținerea consistentă la nivel internațional.

Mandatul său la Curtea de la Haga este de nouă ani, conform procedurilor instituției, iar desemnarea s-a realizat de pe lista oficială de candidați, prin votul simultan al Adunării Generale și al Consiliului de Securitate. Alegerea lui Bogdan Aurescu vine într-un context în care rolul instanței internaționale este tot mai important, iar experiența sa diplomatică și juridică este integrată în activitatea Curții.

Curtea Internațională de Justiție este principalul organ judiciar al Organizația Națiunilor Unite, având misiunea de a soluționa litigiile dintre state pe baza dreptului internațional. Instanța are competența de a interpreta tratate, de a stabili responsabilitatea statelor și de a analiza încălcări ale obligațiilor internaționale. Pe lângă soluționarea disputelor, Curtea emite și avize consultative la solicitarea organismelor ONU, contribuind astfel la clarificarea unor chestiuni juridice cu impact global. Deciziile sale sunt obligatorii pentru statele implicate în cauze, ceea ce îi conferă un rol central în arhitectura juridică internațională.

Curtea Internațională de Justiție a fost înființată în 1945, odată cu crearea Organizației Națiunilor Unite, și și-a început activitatea în 1946, la Haga. Ea a succedat Curții Permanente de Justiție Internațională, instituția similară care a funcționat în perioada interbelică sub egida Societății Națiunilor.

De la începuturile sale, CIJ a avut rolul de a oferi un cadru juridic pentru rezolvarea pașnică a disputelor între state, într-un efort de a preveni escaladarea conflictelor într-o lume marcată de consecințele celui de-al Doilea Război Mondial.

De-a lungul deceniilor, Curtea a soluționat numeroase cauze importante privind delimitări teritoriale, drepturi maritime sau interpretarea tratatelor internaționale. Evoluția sa a reflectat transformările sistemului internațional, iar rolul său a devenit tot mai relevant pe măsură ce interdependențele globale s-au intensificat.