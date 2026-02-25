Justitie

Administrația Prezidențială a explicat de ce Nicușor Dan nu a promulgat legea care modifică pensiile magistraților 

Administrația Prezidențială a explicat de ce Nicușor Dan nu a promulgat legea care modifică pensiile magistraților Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
Administrația Prezidențială a explicat, marți, motivele pentru care Nicușor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraților, deși Curtea Constituțională a stabilit că aceasta este constituțională.

De ce nu a promulgat Nicușor Dan legea privind pensiile magistraților

Președinția a transmis că face această precizare „având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026”.

„Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituţia României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituţionalitate poate fi promulgată de Preşedintele României doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea”, se arată în comunicat.

Administrația Prezidențială a explicat că „după primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”.

Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington

Obiecția de neconstituționalitate a ÎCCJ, respinsă de CCR

Judecătorii CCR au respins, săptămâna trecută, după două luni și cinci amânări, obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, ceea ce înseamnă că pensiile pot fi reduse, iar vârsta de pensionare va crește.

CCR

CCR. Sursa foto: Inquam Photos/Octvian Ganea

Curtea Constituțională a transmis, într-un comunicat, că obiecția ÎCCJ este „neîntemeiată”, arătând că Guvernul și-a angajat răspunderea cu respectarea prevederilor Constituției.

Nicușor Dan: Salut decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților

Președintele a transmis că salută decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților și a arătat că recalibrarea modului de calcul al acestor pensii reprezintă un gest de echitate.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, declara acesta, săptămâna trecută.

Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne

