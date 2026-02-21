Justitie

Pensiile magistraților, după noua lege. Câți bani ar urma să primească fiecare categorie

Pensiile magistraților, după noua lege. Câți bani ar urma să primească fiecare categorie
Magistrați din mai multe Curți de Apel au transmis un memoriu președintelui Nicușor Dan, în care avertizează asupra efectelor proiectului de lege privind reducerea pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025). Potrivit documentului, aplicarea noii formule de calcul – 70% din ultimul salariu – ar conduce la scăderi consistente ale veniturilor lunare și la diferențe semnificative între generațiile de magistrați pensionari.

Instanțele semnatare susțin că, în forma actuală, actul normativ ar produce dezechilibre majore în sistem.

Reduceri semnificative la pensiile magistraților

Conform calculelor prezentate, pentru judecătorii cu grad de judecătorie sau procurorii de pe lângă judecătorie, pensia ar ajunge la 11.310 lei, față de 16.157 lei în prezent (Legea 282/2023) și 18.466 lei potrivit Legii 303/2004, ceea ce înseamnă o reducere de până la 7.156 lei.

În cazul judecătorilor cu grad de tribunal sau al procurorilor de pe lângă tribunal, pensia ar fi de 12.563 lei, comparativ cu 17.947 lei în prezent și 20.450 lei conform Legii 303/2004, diferența putând ajunge la 7.887 lei.

Pentru judecătorii de curte de apel sau procurorii de pe lângă curte de apel, cuantumul estimat este de 14.242 lei, în timp ce în prezent nivelul este de 20.534 lei și 23.107 lei potrivit vechii reglementări, diferența maximă fiind de 8.865 lei.

Ce pensii ar urma să aibă procurorii ÎCCJ

Procurorii cu grad de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ar urma să primească 15.917 lei, față de 22.738 lei în prezent, ceea ce înseamnă o diferență de 6.821 lei.

În cazul judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, pensia ar ajunge la 19.268 lei, comparativ cu 27.525 lei în prezent și 31.060 lei potrivit Legii 303/2004, reducerea putând atinge 11.792 lei.

Pensiile magistraților ar urma să fie diferite pentru tineri

Magistrații atrag atenția că noua lege ar crea diferențe majore între cei pensionați anterior și cei care se vor retrage din activitate după intrarea în vigoare a proiectului.

Potrivit memoriului, într-un interval de aproximativ trei ani, un judecător de judecătorie pensionat în 2023, în baza vechii legi, ar putea ajunge să aibă o pensie aproape egală cu cea a unui judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție care s-ar pensiona după aplicarea noii formule, în 2026.

Instanțele consideră că o asemenea situație este „absurdă” și ar putea afecta stabilitatea sistemului judiciar, prin diferențe considerabile între nivelurile de pensie acordate în funcție de momentul pensionării.

